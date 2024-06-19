Таможня прокомментировала видеоматериал Ыдырыса Исакова

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики относительно видеоматериала, опубликованного на YouTube канале Ыдырыса Исакова под названием "Казынаны какшаткан жыртык" сообщает следующее:

"Прежде чем публиковать материалы информационного характера, а тем более по части расследования, независимому журналисту Ыдырысу Исакову для начала стоило бы удостовериться в достоверности информации и более тщательно разобраться в освещаемой ситуации.

Так, в видеоматериале Ыдырыс Исаков рассказывает про ситуацию ввоза лесоматериалов из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику через пункт пропуска "Ак-Тилек", при этом неоднократно упоминает о коррупционных действиях в таможенной службе на данном пункте пропуска, требуя навести порядок в деятельности ведомства.

При этом, Исаков берет интервью у сотрудников других государственных контролирующих органов, но продолжает обвинять таможенную службу. Подобные действия наводят на мысль, что независимый журналист нарочно ведет работу по очернению и преследует цель дискредитировать таможенную службу в глазах общественности, или же обозреватель не разбирается в специфике деятельности государственных органов. Тогда возникает вопрос, насколько Ыдырыс Исаков компетентен вести "расследование" и публиковать такого рода информацию?! Когда речь идёт об информировании населения выбранная тема должна быть изучена автором, тем более, при освещении деятельности государственных органов необходимо ознакомиться хотя бы с базовыми нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ведомства. В случае Исакова этого не произошло, что отражает его непрофессионализм. Ранее Ыдырыс Исаков уже публиковал видеоматериал относительно ситуации на кыргызско-казахстанском участке госграницы, где также звучали обвинения в адрес таможенной службы.

Пользуясь случаем, напоминаем, что Кыргызстан присоединился к Договору о Евразийском экономическом союзе 12 августа 2015 года. Так, в рамках таможенного союза государств-членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля. Иначе говоря, вот уже 9 лет отсутствует таможенный контроль на кыргызско-казахской границе.

Учитывая вышеизложенное, призываем Ыдырыса Исакова исправить свою ошибку и опубликовать видеоматериал в виде опровержения касательно обвинений в адрес таможенной службы. В противном случае, таможенная служба будет вынуждена обратиться в соответствующие органы для защиты репутации ГТС".