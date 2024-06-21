В Киеве расстреляли казахстанского активиста, критиковавшего Токаева

Неизвестный в Киеве произвел несколько выстрелов в казахстанского активиста Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца.

В Шевченковском районе Киева неизвестный произвел несколько выстрелов в казахстанского активиста и оппозиционера Айдоса Садыкова, когда тот вместе с женой подходил к своему автомобилю, сообщают "Страна.ua" и "РБК Украина" со ссылкой на источники.

Как отмечает "Страна", киллер использовал глушитель. Состояние Садыкова оценивается как тяжелое, его жена не пострадала. Из-за большого резонанса на место преступления приезжал глава полиции области Андрей Небытов, отмечает издание.

Садыков - автор оппозиционного казахстанского телеграм-канала "Басе" (59 тыс. подписчиков). С 2014 года он постоянно проживает в Киеве. На протяжении последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Последнее видео на YouTube-канале, который вел Садыков, вышло ранее сегодня. Там Токаев назван "марионеткой в руках российского влияния". В ролике также рассказывается об "агентах Кремля" из окружения казахстанского президента. Оппозиционер активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года. На родине он объявлен в розыск по статье о разжигании розни.

В начале января 2022 года в Казахстане разгорелись протесты, первоначальной причиной которых стало резкое повышение цен на сжиженный газ для населения. Протесты, начавшиеся на западе страны, быстро охватили всю республику, экономические лозунги сменились политическими, в крупнейшем городе страны и бывшей столице - Алма-Ате - антиправительственные акции переросли в беспорядки, и город на несколько дней оказался отдан на разграбление мародерам.

Для подавления беспорядков власти прибегли к помощи армии. В результате последующих столкновений, по официальным данным, погибли 225 человек, в том числе 19 представителей силовых структур. Токаев называл произошедшее в стране терактом и хорошо организованной агрессией с помощью боевиков из-за рубежа. По его просьбе ОДКБ ввела в страну миротворцев, которые пробыли там до нормализации ситуации.

Источник: РБК