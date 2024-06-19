Почему на Западе опасаются последствий визита Путина в КНДР

Владимир Путин начинает первый за 24 года официальный визит в КНДР. Что обсудят лидеры двух стран и почему на Западе боятся сближения Москвы и Пхеньяна - в материале РБК.

Чего ожидать от визита Путина в КНДР

Президента России Владимира Путина в ходе его двухдневного визита в КНДР, который начинается 18 июня, сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роскосмоса Юрий Борисов и глава РЖД Олег Белозеров.

В честь визита российского лидера улицы Пхеньяна уже украшены российскими флагами, баннерами с его фотографиями и транспарантами с приветствиями на русском языке. Переговоры между лидерами двух стран состоятся на следующий день, 19 июня. Кроме того, запланирован торжественный концерт.

Владимир Путин последний раз был в КНДР в июле 2000 года. Северокорейские лидеры после этого неоднократно посещали Россию: Ким Чен Ир нанес три официальных визита - в 2001, 2002 и 2011 годах, а Ким Чен Ын дважды совершал поездки на российский Дальний Восток - в апреле 2019-го и сентябре 2023 года.

12 июня, в День России, Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил "нерушимые отношения братьев по оружию" и выразил "солидарность со святым делом армии и народа России". В ответ Путин поблагодарил северокорейское руководство за "твердую поддержку в проведении российской специальной военной операции на Украине".

Основной темой переговоров, согласно официальной информации, станет укрепление торгово-экономических связей и сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и безопасности. В частности, в статье для "Нодон синмун", опубликованной в преддверии визита в КНДР, Путин рассказал о планах по развитию "альтернативных, неподконтрольных Западу механизмов торговли и взаимных расчетов". Кроме того, стороны обсудят расширение академических, культурных и туристических обменов, а также возможное возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, в том числе открытие рейсов Москва - Новосибирск - Пхеньян. "Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга", - говорится в статье российского лидера для "Нодон синмун".

В преддверии визита Путин одобрил подготовленный МИД России проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он заменит прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные, соответственно, в 2000 и 2001 годах. Помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что лидеры двух стран могут подписать новый договор вскоре после их встречи.

Как ожидается, по окончании переговоров Ким Чен Ын проводит Путина в аэропорт. По дороге они вместе посетят храм Живоначальной Троицы - первый православный храм в Северной Корее, построенный по распоряжению Ким Чен Ира после его визита на российский Дальний Восток в 2002 году.

В какой обстановке проходит визит Путина

В день прибытия российского президента в Пхеньян южнокорейские власти сообщили о взрывах в демилитаризованной зоне (DMZ), расположенной на границе между двумя странами вдоль 38-й параллели. По данным южнокорейских военных, в результате погибли или получили серьезные травмы несколько военнослужащих КНДР, которые занимались там установкой мин.

Кроме того, около 8:30 утра по местному времени (2:30 мск) от двух до трех десятков северокорейских солдат с рабочими инструментами пересекли демаркационную линию в центральной секции DMZ. После того как южнокорейские пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов, военнослужащие КНДР вернулись обратно. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предположил, что северокорейские военные пересекли границу случайно, поскольку затем никакой подозрительной деятельности за ними замечено не было. Как бы то ни было, это уже второй подобный инцидент за десять дней. Северокорейские власти и официальные СМИ никак не комментировали эти происшествия.

В целом ситуация на Корейском полуострове носит напряженный характер. В ноябре 2023 года Сеул частично приостановил действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года из-за того, что КНДР провела успешный запуск своего первого разведывательного спутника. В ответ Пхеньян заявил, что более не считает себя связанным положениями "простого куска бумаги" и развернет на границе военную технику. Уже к концу месяца в приграничных регионах КНДР были развернуты дополнительные артиллерийские установки и построены новые огневые позиции.

Выступая перед пленумом ЦК Трудовой партии Кореи 31 декабря 2023 года, Ким Чен Ын впервые публично заявил, что идея воссоединения с Южной Кореей утратила всякую актуальность, а межкорейские отношения стали "враждебными отношениями между двумя воюющими государствами". С апреля КНДР приступила к строительству защитных сооружений и минированию приграничных районов, а также к прокладыванию дорог для будущих военных операций.

"Эти действия, по-видимому, являются мерами по усилению внутреннего контроля за северокорейскими военными и гражданским населением и отражению их попыток пересечь границу", - предположили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. Там также сообщили, что КНДР перебросила по несколько сотен военнослужащих на десять различных локаций вдоль границы.

На фоне обострения обстановки в регионе возрастает военное сотрудничество Южной Кореи с ее ключевым союзником - Соединенными Штатами. 5 июня американский стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, взлетевший с базы в Южной Корее, в ходе учений сбросил боевые боеприпасы, оснащенные комплектами JDAM, которые превращают свободнопадающие бомбы в управляемые.

Кроме того, в сентябре 2023 года Верховный суд Южной Кореи снял запрет на пересылку в Северную Корею агитационных листовок при помощи воздушных шаров. В ответ на рост подобных акций КНДР в мае-июне запустила свыше 1 тыс. воздушных шаров, которые сбросили над территорией соседней страны мешки с навозом, мусором, сигаретными окурками и использованными детскими памперсами (ЦТАК утверждает, что Пхеньян запустил 3,5 тыс. шаров).

Почему на Западе опасаются сближения Москвы и Пхеньяна

Активизировавшееся сближение России и КНДР вызывает обеспокоенность как у Японии и Южной Кореи, так и у Соединенных Штатов. Еще в сентябре 2022 года Вашингтон заявил, что Россия получает от КНДР боеприпасы, артиллерийские снаряды и баллистические ракеты в нарушение санкций Совета Безопасности ООН.

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил Bloomberg 14 июня, что с начала боевых действий на Украине Сеулу удалось зафиксировать транспортировку около 10 тыс. контейнеров из КНДР в Россию. По мнению южнокорейских властей, в них могли находиться около 4,8 млн артиллерийских снарядов, а предметом нынешних переговоров двух лидеров может быть дальнейшее наращивание поставок. И Россия, и КНДР отрицают поставки вооружений и боеприпасов.

Накануне визита Путина координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон встревожен не поездкой российского лидера в Пхеньян, а ее последствиями. "Что нас беспокоит, так это углубление отношений между этими двумя странами, не только из-за последствий, которые это вызовет для украинского народа, потому что мы знаем, что северокорейские баллистические ракеты все еще используются по целям на Украине, но и потому, что здесь могут быть некоторые встречные шаги [со стороны России], которые могут повлиять на безопасность Корейского полуострова", - добавил он.

Западные страны также обвиняют Россию в использовании рабочей силы из КНДР вопреки резолюции СБ ООН 2397 от 2017 года, предусматривающей отказ от найма северокорейских рабочих и их репатриацию на родину в срок до 22 декабря 2019 года. В декабре 2023 года директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Москва выполнила свои обязательства по этой резолюции.

При этом еще в июле 2022 года посол России в КНДР Александр Мацегора допускал, что "высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях" северокорейские рабочие могут быть привлечены к восстановлению инфраструктуры и промышленных объектов в Донбассе, а в сентябре того же года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о возможности привлечения на стройки в России 20–50 тыс. строителей из КНДР.

В конце февраля 2024 года МИД Южной Кореи обвинил Москву в нарушении резолюции ООН из-за подаренного Ким Чен Ыну автомобиля Aurus. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Сеулу "не бежать к микрофонам, а обращаться в санкционный комитет СБ ООН".

В марте 2024 года Москва наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата группы экспертов, следящих за соблюдением международных санкций против КНДР. Выступая перед голосованием, российский представитель Василий Небензя обвинил коалицию западных стран во главе с США "в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна". Белый дом в итоге обвинил Москву в попытке скрыть нарушение международных санкций, запрещающих закупку вооружений у КНДР.

США и их союзники также опасаются, что в обмен на поставки вооружений Россия не только оказывает экономическую помощь КНДР, но и делится технологиями для развития ее ядерной, ракетной и космической программ. Поводом для подобных допущений стал в том числе выбор места для встречи Путина и Кима в сентябре 2023 года - это был космодром Восточный. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия помогать Северной Корее в строительстве космических спутников, Путин сказал, что именно с этой целью они и приехали на космодром. "Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - отметил он.

В ноябре того же года Северная Корея успешно вывела на орбиту свой первый разведывательный спутник, который, как заявили потом в Пхеньяне, сделал снимки Белого дома и американских военных объектов. 27 мая 2024 года КНДР предприняла попытку запустить второй спутник, но во время полета взорвалась первая ступень ракеты-носителя.