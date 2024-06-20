Стало известно о 577 погибших паломниках во время хаджа

Количество лишившихся жизни паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

Два арабских дипломата на условиях анонимности рассказали, что не менее 323 из них были египтянами. Причиной их кончины стала жара. Кроме одного - он в давке получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам собеседников издания, еще не менее 60 из них - иорданцы. При этом МИД Египта сообщило о сотрудничестве с властями королевства в попытках разыскать граждан, но не назвало точное количество смертельных случаев.

По данным МИД Туниса, среди погибших паломников были 35 уроженцев страны. Еще 40 паломников прибыли из Иордании, сообщает РИА Новости. Генеральный консул Марокко в Джидде заявил властям о гибели, по меньшей мере, пяти марокканских паломников.

Хадж - паломничество мусульман в Мекку, он начался в пятницу и продлится до среды.

Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии зафиксировал 17 июня температуру в 51,8 градуса в Большой мечети в Мекке. В Минздраве королевства сообщили, что только в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов.

13 июня сообщалось, что премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд не примет участие в саммите G7 в Италии из-за обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа.

Курбан-байрам - мусульманский праздник жертвоприношения. Он приходится на 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа, именно в это время завершается хадж.

Источник: gazeta.ru