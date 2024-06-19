Ленинградская симфония прозвучит на акции "Свеча памяти" в Бишкеке

21 июня впервые в Кыргызстане в парке Победы имени Д.Асанова более 80 музыкантов Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека под руководством Урмата Тентимишова исполнят 7-ю (Ленинградскую) симфонию Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке. По ее данным, волонтеры Победы зажгут огненную картину из сотен свечей.

В ночь на 22 июня началась Великая Отечественная война. В канун и в День памяти и скорби в России, Кыргызстане и других странах мира пройдет акция "Свеча памяти". Жители стран зажгут свечи в память о миллионах сограждан, павших в годы Великой Отечественной войны.

Исполнение 7-ой симфонии Д.Д. Шостаковича приурочено к 80-летию Лениградской Победы и 30-летию Кыргызского общества блокадников Ленинграда.

В Кыргызстане акция "Свеча памяти" пройдет 21 и 22 июня в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Каракол, Чолпом-Ата, Кант, Кара-Балта, сёлах Ленинское и Панфиловское.