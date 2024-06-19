"Бишкектеплосеть" запустила мобильное приложение для своих абонентов.

Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в приложении можно посмотреть начисление за отопление и горячую воду. Вносить показания за горячую воду, оплатить за тепловую энергию, просматривать историю оплаты и историю показаний.

Отметим, что приложение будет информировать абонентов о начислении за тепловую энергию и в случае задержки с оплатой напомнит вам об этом.

Целью проекта является цифровизация и сокращение использования бумажных квитанций.

"Бишкектеплосеть" стремится быть экологически ответственной, экономить средства предприятия и активно внедрять современные технологии, чтобы сделать процесс оплаты счетов более удобным.

Мобильное приложение станет основой для дальнейшего развития цифровых сервисов компании "Бишкектеплосеть".

Дорогие горожане и гости столицы! Присоединяйтесь к "Бишкектеплосеть" и экономьте время.