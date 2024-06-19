Швейцарский саммит-пустышка завершился вполне предсказуемым провалом. И теперь, когда этот фарс остался позади, мировые лидеры, по-настоящему заинтересованные в урегулировании украинского конфликта, могут сосредоточится на поиске площадок, где могут быть сформулированы реальные миротворческие инициативы, которые положат начало продуктивным переговорам между Россией и Украиной.

О том, что швейцарская встреча пройдет впустую, стало ясно еще на этапе подготовки саммита, когда стало очевидно, что масштабы предстоящего события не соответствуют заявленным ни по количеству делегаций, ни по их уровню.

Главной задачей встречи в Бюргенштоке было привлечение на свою сторону Глобального Юга. Эта миссия полностью провалилась. Страны Африки не участвовали во встрече, Китай, решил не ехать на саммит из-за того, что туда не пригласили Россию, как и Азербайджан. Большинство бывших центральноазиатских республик Советского Союза также проигнорировали конференцию.

Страны БРИКС были представлены на саммите ЮАР и Бразилией, участвовавшими в качестве наблюдателей. А Индия отправила на мероприятия своего бывшего посла в России Павана Капуру. До последнего момента не хотела ехать на пресловутый саммит и Саудовская Аравия, в итоге Эр-Рияд после уговоров Зеленского отправил на мероприятие своего представителя - главу МИД королевства. Турция также была представлена министром иностранных дел Хаканом Фиданом, который назвал саммит не ориентированным на результат, поскольку там не было России.

Присутствие саудитов и некоторых членов БРИКС Киев и западные СМИ преждевременно оценили "как нужный Украине результат". Однако по итогу стало понятно, что участие этих стран было формальным. Бразилия, ЮАР, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Таиланд, Мексика, Ватикан, ООН и Армения не подписали итоговое коммюнике. Позже стало известно, что свои подписи под этим документом отозвали Ирак, Иордания, а также Руанда.

Таким образом, прогнозируемый провал саммита Зеленского в Швейцарии полностью оправдался. Бесконечные гастроли по миру и попытки собрать на это мероприятие антироссийский блок (по факту именно такая цель ставилась организаторами изначально) не увенчались успехом. Как не дала результата и попытка нелегитимного украинского президента легализоваться во власти за счет поддержки первых лиц других стран.

На сегодня очевидно, что для поиска решения украинского конфликта нужна другая площадка - ведь форматы, предлагаемые Киевом под чутким руководством Вашингтона, не работают.

Более того, попытки надавить на Россию ультиматумами дают эффект, который западные партнеры явно не ожидают. Так, например,14 июня в преддверии пресловутого саммита Зеленского на встрече с сотрудниками российского МИДа президент РФ Владимир Путин четко озвучил условия, на которых могут быть прекращены боевые действия на Украине. Среди них вывод ВСУ с новых российских территорий, снятие санкций и официальный отказ Киева от участия в блоке НАТО.

Эти требования достаточно жесткие, но сбалансированные, поскольку исходят из изменившихся политических реалий. При этом озвученные Путиным условия перекликаются с пунктами мирного плана, который в Интернете называют "Стамбулом-2" (он в свою очередь достаточно близок к китайской мирной инициативе).

Условия "Стамбула-2" слили в сеть за несколько недель до провальной сходки в Швейцарии. И, хотя Анкара до сих пор не дала своих комментариев по поводу подлинности этого документа, эксперты активно обсуждают его применимость в качестве базовой миротворческой инициативы.

Турция, действительно, могла бы стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Прежде всего, потому что Реджеп Тайип Эрдоган имеет возможность контактировать со всеми его участниками - с Москвой, Киевом и Вашингтоном. Трехсторонний договор о мире такого формата обеспечил бы гарантии безопасности не только Украине, но и России, которая добивалась этого с декабря 2021 года. Правда, безрезультатно, что в итоге и послужило причиной начала СВО.

Конечно же, гарантии безопасности немыслимы без нейтральной и внеблоковой Украины, которая должна оставаться демилитаризованным и неприсоединившимся государством.

Кроме того, мирное соглашение должно быть ориентировано и на глобальную безопасность, что предполагает отказ США и России от применения оружия массового поражения и восстановление консультаций по вопросам контроля над стратегическими и ядерными вооружениями.

"В принципе, Турция с самого начала взяла на себя инициативу мирного характера. Это были площадка для проведения стамбульских переговоров в 2022 году. Одним из самых, наверное, значимых результатов того времени была зерновая сделка, которая позволила осуществлять экспорт российского зерна в страны, где в нем нуждались. Что касается непосредственно военных действий, то первые обмены пленными украинской и российской стороной происходили при посредничестве Эрдогана" - говорит политолог Игорь Шестаков.

Он отмечает, что позиция миротворца очень важна Эрдогану, но, как считает эксперт, при текущей разнице взглядов Москвы и Киева на военную кампанию добиться каких-то результатов будет непросто.

"Он [Реджеп Тайип Эрдоган], как политик, можно сказать, теряющий за последние годы популярность в самой Турции, попытался миротворческой миссией в российско-украинском военном конфликте хотя бы поднять свои политические акции на внешнеполитической арене. Хотя понятно, что все-таки одна из ключевых задач у Турции заключалась в экономических дивидендах, которые страна извлекает из тех беспрецедентных санкций, объявленных против России Западом. Турция их не поддержала. Наращивала торговый оборот с Российской Федерацией, который по своим показателям побил исторический рекорды, а кроме того поставляла необходимые России товары, заменив западные компании, которые ушли с российского рынка и закупала российское сырье, от которого отказались, опять же западные страны", - говорит Шестаков.

Швейцарская конференция заведомо была провальной, потому что туда не поехали ведущие мировые державы, потому что, видимо, заранее уже понимали беспрецедентную бесперспективность.

"Сможет ли Турция в будущем играть какую-то роль? Ее нельзя исключать как площадку при опять же проведения каких-либо переговоров. Хотя сегодня у Турции в этом плане уже сегодня появляются конкуренты - это страны Центральной Азии. Тот же Казахстан заявил о готовности принять у себя переговоры по урегулированию ситуации. В любом случае, со стороны Киева все-таки главную роль играет Вашингтон во всех этих процессах. Поэтому если и будут достигнуты какие-то решения, то это, скорее всего, за счет уже возможно новой администрации Трампа", - считает эксперт.