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Супруга без документов: бишкекчанин просит помощи у Камчыбека Ташиева

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- Назгуль Абдыразакова
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Житель Бишкека и отец пятерых детей Андрей Середнюк столкнулся с тупиковой ситуацией, из которой его семья много лет не может найти выхода. В отчаянии он обратился с видеообращением к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой о помощи. По его словам, его супруга долгое время не может сделать себе паспорт в Кыргызстане, а значит никаких документов на детей они не могут оформить.

"Мы женаты 13 лет. Она уроженка Ташкента, выросла в детдоме. У нее нет документов, и оформить их в Кыргызстане невозможно. Из-за этого мы не можем оформить документы на детей. Мы обращались в Первомайскую соцзащиту, но там не смогли нам помочь. Также обратились в Сокулукскую соцзащиту. Помогите, пожалуйста, решить нам эту проблему," - рассказал Середнюк.

Напомним, ранее председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев неоднократно оказывал помощь кыргызстанцам в получении документов. Так, благодаря его личному вмешательству необходимые документы смогли получить граждане Кыргызстана Николай Казейкин, Жээнбек Султанов, Максим Чернышов и Никита Гончарова.

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URL: https://www.vb.kg/437817
Теги:
дети, паспорт, Кыргызстан, Помощь, Документ, семья, Камчыбек Ташиев
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