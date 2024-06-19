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Задержан директор муниципального предприятия "Таласское зеленое хозяйство"

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Задержаны директор МП "ТЗХ" и представитель подрядной организации по факту необоснованного завышения стоимости реконструкции спортивного стадиона им. Э.Кутманалиева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны отдельных должностных лиц мэрии г.Талас и МП "Таласское зеленое хозяйство" в интересах подрядной организации при осуществлении капитального ремонта стадиона им. Э.Кутманалиева г.Талас.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что несмотря на отсутствие соответствующей лицензии на выполнение строительно-монтажных работ, а также опыта работы в данной области, ответственными работниками муниципального предприятия без осуществления тендера был заключен прямой договор с подрядной организацией на сумму 25 млн сомов.

В результате проведенного аудита по расхождению физических объемов, индекса заработной платы, налогов и стоимости материалов по капитальному ремонту стадиона им. Э.Кутманалиева был установлен ущерб интересам государства в размере более 4 млн. сомов.

По данному факту директор МП "ТЗХ" и представитель подрядной организации задержаны и водворены в ИВС УВД Таласской области.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других виновных лиц, причастных к совершению указанного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/437820
Теги:
задержание, Таласская область, коррупция, ГКНБ
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