За 2023 год Счетной палатой выявлены нарушения на 10,8 млрд сомов

На заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассматривается отчет председателя Счетной палаты о работе Счетной палаты Кыргызской Республики в 2023 году.
Согласно Плану аудиторской деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики на 2023 год, Счетной палатой проведено 81 аудиторское мероприятие, в ходе которых охвачена деятельность 1 738 структурных и подведомственных подразделений субъектов аудита, из них:
бюджетные учреждения – 944;
хозяйствующие субъекты – 357;
учреждения и организации, финансируемые из местного бюджета – 402;
прочие организации – 35.
По результатам аудиторской деятельности за отчетный год, Счетной палатой выявлены нарушения финансовой дисциплины, подлежащие возмещению, в сумме 10,8 млрд сомов, в результате принятых мер, в соответствующие бюджеты возмещены 4,0 млрд сомов. Возмещаемость составила 37 процентов.