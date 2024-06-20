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За 2023 год Счетной палатой выявлены нарушения на 10,8 млрд сомов

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На заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассматривается отчет председателя Счетной палаты о работе Счетной палаты Кыргызской Республики в 2023 году.

Согласно Плану аудиторской деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики на 2023 год, Счетной палатой проведено 81 аудиторское мероприятие, в ходе которых охвачена деятельность 1 738 структурных и подведомственных подразделений субъектов аудита, из них:

бюджетные учреждения – 944;

хозяйствующие субъекты – 357;

учреждения и организации, финансируемые из местного бюджета – 402;

прочие организации – 35.

По результатам аудиторской деятельности за отчетный год, Счетной палатой выявлены нарушения финансовой дисциплины, подлежащие возмещению, в сумме 10,8 млрд сомов, в результате принятых мер, в соответствующие бюджеты возмещены 4,0 млрд сомов. Возмещаемость составила 37 процентов.


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URL: https://www.vb.kg/437823
Теги:
Счетная палата, Кыргызстан
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