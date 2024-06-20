По рекомендации Счетной палаты КР в 2023 году были уволены 31 чиновников

Вчера, 19 июня, на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассматривается отчет председателя Счетной палаты о работе Счетной палаты Кыргызской Республики в 2023 году.

В отчетном году субъектами аудита во исполнение предписаний и рекомендаций Счетной палаты к дисциплинарной ответственности привлечено 87 должностных лиц, кроме того, 31 должностное лицо освобождено от занимаемой должности.

За отчетный год Счетной палатой для соответствующего рассмотрения в правоохранительные органы направлено всего 107 материалов аудитов на сумму 3,6 млрд сомов.

Из них:

- в органы прокуратуры – 74 материала аудита на 2,1 млрд сомов;

- в органы национальной безопасности 29 материалов аудита на 1,2 млрд сом;

- в органы внутренних дел – 4 материала на 327 млн сом.

По итогам рассмотрения правоохранительными органами, по 28 материалам аудита возбуждены уголовные дела, из них:

- 6 уголовных дела направлены в суд;

- прекращено 12 уголовных дел;

- производство по 3 уголовным делам приостановлено;

- по 7 уголовным делам ведется следствие.

Кроме того, по 18 материалам аудита принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. По 11 материалам аудита внесены акты прокурорского реагирования, в результате которых сумма причиненного ущерба была возмещена, также 18 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. По 5 материалам аудита органами прокуратуры составлены соответствующие справки ввиду не установления фактов нарушения, а 3 материала были перенаправлены в другие правоохранительные органы для рассмотрения по подведомственности. По 1 материалу органами национальной безопасности факты нарушения были устранены без возбуждения уголовного дела. Остальные материалы находятся на стадии рассмотрения правоохранительными органами.