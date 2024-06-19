Садыр Жапаров запустил акцию по бесплатной замене ID-карт

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев участвовать в акции по бесплатной замене ID-паспортов. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Как всем известно, паспорта, ID - карты и другие документы теперь производятся у нас.

Ранее ходили слухи, что "иностранным гражданам продаются паспорта Кыргызстана".

К сожалению, были случаи, когда такие слухи оказывались правдой.

Возможно, и сегодня многие иностранцы имеют на руках паспорта и ID-карты Кыргызстана.

Их срок действия может составлять от 5 до 10 лет. Конечно, после истечения срока все они станут недействительными.

В дальнейшем не будет понятия поддельного паспорта или поддельной ID - карты Кыргызстана.

Подделать их невозможно, так как они содержат множество скрытых защитных элементов.

Кроме того, как раньше, направо и налево, всем подряд, продаваться не будут!

Потому что паспорта теперь производятся у нас.

В связи с этим мы проводим акцию по бесплатной замене ID-карт. Акция пройдет с 1 июля

по 31 августа.

ГП "Учкун" и Министерство цифровизации, будьте готовы к 1-июля.

После этого замена будет осуществляться по прежней цене, а именно за 600 сомов. Поэтому поторопитесь бесплатно обменять свои ID-карты.

Что касается общегражданских паспортов, то у нас пока нет финансовой возможности проводить бесплатную замену общегражданских паспортов. Однако, как только она появятся, мы также проведём акцию по их бесплатному обмену.

Только таким образом, в короткие сроки мы должны полностью перейти на паспорта, которые производятся у нас", - написал глава государства.