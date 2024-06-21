"Когда убьют, тогда и приходите"? "Кемпирабадцев" выпустили на свободу

14 июня фигурантов по "кемпир-абадскому" делу освободили в зале суда. Суд решил, что подследственные – невиновны. Поэтому не назначил им никакого наказания. Буквально за несколько дней до приговора суда прокуратура просила для каждого 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комментируя это события, президент Кыргызстана Садыр Жапаров сказал, что должны были назначить любое наказание:

"Хотя бы штраф или пробацию. Потому что они вводят людей в заблуждение, утверждая, что Кемпир-Абад уходит, хотя на самом деле возвращается его половина, и подстрекают их выходить на улицы и свергнуть власть. Призывов об этом полно в интернете. Их не интересует судьба Кемпир-Абада".

Пока длилось следствие, из обвиняемых пытались слепить "мучеников совести". Делалось это с помощью публикаций прозападных СМИ и НПО. Но не такие уж бывшие обвиняемые и "мученики совести".

23 октября 2022 года в Сети появилась запись разговора, свидетельствовавшая о том, что участники "кемпир-абадского заговора" готовили переворот. На видео несколько человек, в числе которых Кенешбек Дуйшебаев и Бектур Асанов, обсуждают насильственный захват власти. Голос, который предположительно принадлежит Кенешбеку Дуйшебаеву, говорит:

"Мы это решим. Власть только приближает свой финал. Мы попытаемся сделать революцию. Но потом как будут решаться эти вопросы. Все зависит от того, как мы вместе будем работать".

Голос, предположительно принадлежащий Бектуру Асанову, отвечает: "Кто-то должен взять на себя. Мы постараемся биться максимально. Только так. Либо выиграем, либо проиграем. Нас посадят или мы их посадим. Есть только два варианта".

Помимо этого, на видео слышно, как голос, по-видимому, принадлежащий Азимбеку Бекназарову, говорит, что сможет вывести 10 тысяч человек.

"Нет, ваших сил (смеется). Как говорит Айбек… я работаю. Мы будем смотреть. Я приведу на курултай 10 тысяч людей. Митинги с 50-30 людьми для них ничего не значат".

Уже в декабре 2022 года редакция Stanradar.com выпустила статью о том, что участники "кемпир-абадского заговора" готовили госпереворот. Об этом редакции сообщил источник из силовых структур.

"Мы изъяли мессенджеры с перепиской. Жээнбеков постоянно ссылался на Трюдо и американцев. Особенно если речь шла о дележе власти. Например, его США утвердили на пост премьера, и никаких споров быть не должно... На этот же пост претендовала Сооронкулова, но ей Равшан пообещал [пост] вице-премьера по силовому блоку", – рассказал тогда источник.

Также информированный источник в силовых структурах добавлял, что в ходе уличных протестов должны были быть убиты первые лица государства – Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. По данным источника, предполагалось, что переворот должен был произойти в течении ноября - декабря 2022 года во всех крупных городах страны. Источник из силовых структур высказывался тогда, что заговорщики планировали использовать ряд оппозиционных политиков втемную: "Говорили всем про Кемпир-Абад, чтоб те вписались. Про некоторых вообще заранее договаривались, чтоб убить их в ходе замеса. Они сейчас топят за арестованных. А те писали друг другу, что нужно "приставить к Пухляшу пару пацанов", типа охраны, чтоб они его убили, когда начнутся столкновения. Сделать мертвым героем, чтоб властью не делиться", – так он описывает ситуацию.

Первомайский районный суд отпустил всех обвиняемых, хотя фактически они подпадали под статьи 309 ("Насильственный захват власти") и 310 ("Публичные призывы к насильственному захвату власти") Уголовного кодекса Кыргызской Песпублики. Некоторых же участников "кемпир-абадского" дела отпускают не в первый раз. Взять того же Равшана Жээнбекова, которого уже арестовывали в 2019 году по обвинению в организации массовых беспорядков. Как и в прошлый раз, его вновь отпустили на свободу. Прямо так и хочется сказать: "Кыргызский суд – самый гуманный суд в мире".

Политолог Асылбек Эгамбердиев задался вопросом о справедливости кыргызстанского правосудия:

"Оправдание всех фигурантов "кемпир-абадского" дела вызвало множество вопросов о справедливости и независимости судебной системы в Кыргызстане. Судья Марат Сыдыков, заявив о независимом решении, оправдал обвиняемых за отсутствием состава преступления, что выглядит сомнительным на фоне серьезности обвинений".

Фактически получается, что участники "кемпир-абадского заговора" действительно готовили переворот. Об этом есть все данные в интернете. И этот же факт подтверждают в силовых структурах страны. Однако суду, видимо, яснее. Посидели же пару лет в СИЗО, можно и отпускать, так, что ли?

"Оправдание фигурантов дела открыло путь к формированию более сильной оппозиции. Освобожденные активисты могут стать ядром будущих протестов, привлекая к себе новые лица. Власти, вероятно, ужесточат свою позицию в отношении активистов, усиливая политические преследования. Такой курс чреват эскалацией конфликта, что, как показала история Кыргызстана, может привести к непредсказуемым последствиям", – резюмировал Эгамбердиев.

Видимо, кыргызский суд действует по поговорке "Когда убьют, тогда и приходите"?

Автор Полина Беккер