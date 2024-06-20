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Связь казахского бизнесмена с ОПГ Камчы Кольбаева не подтвердилась

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Уголовное преследование по факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева со стороны казахстанского бизнесмена Владимира Джуманбаева прекращено. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" Камчы Кольбаева со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана – Джуманбаева Владимира Викторовича.

Однако, 19 июня Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий.

По результатом проведенных мероприятий, предъявленные ранее предъявленные обвинения Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ и досудебное производства в отношении последнего прекращено.


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URL: https://www.vb.kg/437830
Теги:
бизнес, Казахстан, ОПГ, ГКНБ, Камчы Кольбаев
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