Связь казахского бизнесмена с ОПГ Камчы Кольбаева не подтвердилась

Уголовное преследование по факту финансирования ОПГ Камчы Кольбаева со стороны казахстанского бизнесмена Владимира Джуманбаева прекращено. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем, были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ "вора в законе" Камчы Кольбаева со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана – Джуманбаева Владимира Викторовича.

Однако, 19 июня Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий.

По результатом проведенных мероприятий, предъявленные ранее предъявленные обвинения Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ и досудебное производства в отношении последнего прекращено.