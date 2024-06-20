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Бишкекская мэрия начала демонтаж старых рекламных конструкций

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В городе Бишкек активно идет обновление городской среды. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, накануне Управление по контролю за землепользованием совместно с МП "Тазалык" приступили к демонтажу рекламных щитов в Октябрьском районе.

Старые металлические конструкции уступают место современным LED-экранам, которые сделают облик города более инновационным и привлекательным.

Работы по демонтажу конструкций ведутся оперативно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Обновление рекламных конструкций – это еще один шаг на пути к превращению Бишкека в современную и комфортную столицу.

Будем вместе радоваться позитивным переменам в нашем любимом городе!


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URL: https://www.vb.kg/437832
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