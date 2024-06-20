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В Новопавловке раскрыт подпольный цех, где эксплуатировали 30 иностранцев

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Гражданка Ж.А. в селе Новопавловка организовала подпольный швейных цех с незаконным использованием иностранной рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ночь с 19 на 20 июня текущего года проведены обысковые мероприятия в одном из цехов, расположенном в селе Новопавловка Сокулукского района, где осуществляли трудовую деятельность 30 иностранных граждан, выходцев из Южной Азии.

Установлено, что Ж.А. обманным путем привлекла к работе указанных граждан и в нарушение своих обязательств эксплуатировала их труд в целях извлечения наибольшей прибыли, и не выплачивала обещанную заработную плату.

В этих целях, она, вступив в преступный сговор с участковым ОВД изъяла паспорта у иностранцев и на постоянной основе запугивала их, угрожая посадить в тюрьму за незаконное пребывание на территории Кыргызской Республики.

Также, Ж.А. в нарушение установленного миграционного порядка для иностранных граждан не подготовила необходимые документы (регистрация иностранцев, трудовая виза, разрешение на работу и т.д.). Фактически указанные иностранные граждане удерживались против своей воли и осуществляли рабский труд.

Более того, рабочие места и условия проживания не отвечают элементарным санитарным требованиям, а полноценное питание практически не обеспечивалось

В соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики гражданка "Ж.А." и участковый "А.А." задержаны

и заключены под стражу в ИВС ГКНБ.

ГКНБ напоминает, что подобные действия влекут не только административную ответственность, но и уголовную в соответствии с Уголовным кодексом КР. Работодателям, привлекающим иностранцев, надлежит оформлять все необходимые документы в соответствии с миграционным законодательством Кыргызской Республики, выполнять все договорные отношения и обеспечивать качественные условия труда.


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URL: https://www.vb.kg/437835
Теги:
ГКНБ, задержание, паспорт, Сокулукский район, трудовая миграция, швейная отрасль
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