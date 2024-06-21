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Акыйкатчы призвала СНГ усилить защиту прав мигрантов

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Акыйкатчы Кыргызстана Джамиля Джаманбаева обратила внимание уполномоченных по правам человека стран СНГ на важность усиления взаимодействия между национальными правозащитными институтами в целях обеспечения защиты прав мигрантов. Об этом Джаманбаева сказала на совещании Комиссии по правам человека СНГ, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Омбудсмены, а также представители стран СНГ обсудили вопросы касательно защиты прав мигрантов.

Так, институты омбудсменов Кыргызстана, России, Казахстана, а также соответствующие госорганы Беларуси провели анализ миграционного законодательства, каждый своей страны.

В частности, Институт Акыйкатчы КР проанализировал нормативно-правовые акты Кыргызской Республики, касающиеся прав мигрантов.

Кроме этого, проведено сведение и обобщение данных аналитических материалов, представленных омбудсменами России, Казахстана и госорганами Беларуси.

По итогам этой работы Институт Акыйкатчы КР подготовил рекомендации омбудсменам стран СНГ для улучшения законодательства в области прав мигрантов.

"Трудовые мигранты часто сталкиваются с нарушениями их прав. Это не только тяжелые условия труда, нередко мигранты подвергаются дискриминации. Именно это подтолкнуло нас предложить изучить НПА стран СНГ в области прав мигрантов. Большинство трудовых мигрантов зачастую оказываются в уязвимом положении - из-за жестких норм миграционного законодательства им могут запретить въезд в страну", - сказала Джамиля Джаманбаева.

Омбудсмен Кыргызстана, согласно общепризнанным принципам и международному праву, для изменения правового положения мигрантов предлагает перенять наилучшие практики.

Заседание Комиссии по правам человека СНГ, на котором уполномоченные по правам человека будут рассматривать все рекомендации, состоится 27 июня в Санкт-Петербурге (Россия).


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URL: https://www.vb.kg/437838
Теги:
омбудсмен, права человека, СНГ, Кыргызстан, Мигрант
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