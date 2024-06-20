Турция стартует с победы: Гюлер вписал свое имя в историю Евро

Матч между Турцией и Грузией на Евро-2024 стал лучшим, а возможно, и самым зрелищным на старте турнира. Команды практически не задерживались в центре поля, много атаковали и предоставляли друг другу множество возможностей для взятия ворот. Учитывая удары в каркас ворот с обеих сторон, удивительно, что было забито всего четыре гола. Перед началом матча, эксперты Parimatch отдавали предпочтение более опытной турецкой сборной, и их прогноз оправдался. Турция победила, но дебютант Евро - сборная Грузии, показала отличный футбол и вполне могла рассчитывать на ничью.

В начале матча турецкая команда доминировала во владении мячом и оказывала интенсивное давление. Атаки турок должны были увенчаться голом, но после удара Айхана мяч ударил в штангу! После того как грузинская команда адаптировалась и стала чаще пересекать центр поля, Турция смогла забить. Мюльдюр принял мяч, и отправил его в верхний угол ворот. Великолепный гол, один из самых запоминающихся на начальном этапе Евро! Вдохновленные успехом, турки почти сразу забили второй гол, но судья его аннулировал из-за офсайда Йылдыза.

Грузинская команда с благодарностью воспользовалась этим подарком судьбы и быстро сравняла счет. Несмотря на то что самым известным игроком в составе грузин является Хвича Кварацхелия из "Наполи", в команде Вилли Саньоля есть и другие талантливые игроки из Европы. Именно один из них, 23-летний нападающий Жорж Микаутадзе, забил исторический гол на 32-й минуте матча против Турции, сравняв счет. Удар нападающего "Метца" в касание из штрафной заставил турецкого вратаря Гюнока застыть в недоумении, мяч угодил в ближний угол. Этот момент кардинально изменил ход игры: вместо потенциального 2:0 на табло стало 1:1, и турки заметно ослабли. Грузины же, напротив, обрели уверенность и перешли в наступление Микаутадзе даже мог забить второй гол, но промахнулся мимо дальнего угла.

Во второй половине игры инициативу снова захватила турецкая команда, но теперь она играла более осторожно, учитывая возможности соперника. Под дождем в Дортмунде турецкие штрафные стали еще более опасными, особенно с учетом мастерства Чалханоглу. Полузащитник "Интера" нанес удар с дистанции, и только благодаря усилиям вратаря Мамардашвили мяч был отражен. Однако следующий удар Гюлера был неотразим 19-летний игрок "Реала" с левой ноги пробил в дальний угол, не оставив шансов грузинскому вратарю. Это был еще один великолепный гол от турецкой команды в этом матче! По данным Opta Sports, благодаря этому голу Арда Гюлер установил новый рекорд, став самым молодым игроком в истории Евро, забившим гол в своем дебютном матче на момент матча ему было 19 лет и 114 дней, что позволило ему побить предыдущий рекорд Криштиану Роналду.

Грузинская команда отреагировала на это мгновенной атакой Кочорашвили, который эффектно обыграл защитника, но его удар угодил в перекладину. После того как турки вышли вперед, они перешли к оборонительной тактике, отдав инициативу грузинам. В этот момент многое зависело от лидера грузинской команды Кварацхелии, который каждую минуту демонстрировал свою уникальность, напоминая Месси в составе сборной Аргентины. Кварацхелия пытался взять игру на себя, даже попытался забить "ножницами", но грузинам не удалось изменить исход матча, хотя у них были шансы. В добавленное время Кочорашвили и Микаутадзе не смогли определиться, кто будет бить по воротам, и мяч проскользнул мимо стойки. Грузия были очень близка к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге пропустила третий гол в пустые ворота. Мамардашвили пришел на подачу углового и не успел вернуться на свое место. Сборная Грузии и проиграла, но оставила положительные впечатления. У команды появился первый гол на турнире, и она сохраняет шансы на выход из группы.