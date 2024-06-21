В Оше обнаружен нелегальный терминал для интернет-мошенничества

В Оше в доме у гражданина У.А. 2000 г.р. было выявлено подпольное помещение, где располагался нелегальный терминал, состоящий из 19 "SIM"-боксов, 8 персональных компьютеров, 2 ноутбуков, а также более 2000 сим-карт мобильных операторов КР, через которые незаконно проводили регистрацию фейковых аккаунтов в социальных сетях, в мобильных мессенджерах, банковских счетов и электронных кошельков, которые использовались в интернет мошенничестве, распространении ложной информации и публикаций, хищении криптовалют, а также не исключается что услугами данного терминала могли воспользоваться члены экстремистских и террористических организаций в своей противоправной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, терминал представляет собой комплекс технических средств, интегрированный в единый шлюз с возможностью подключения и хранения большого количества сим-карт и получения одноразовых смс кодов активации. Данная услуга была доступна на сайте "smshub.org", где можно приобрести сим-карту с телефонными номерами любой страны мира, в том числе КР, для активации аккаунтов или электронных кошельков. Следует отметить, что выявленный терминал в городе Ош, являлся одним из многих дилерских пунктов незаконного сайта "smshub.org".

По указанному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 (Незаконные производство и оборот специальных технических средств) УК КР, в рамках которых проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, пользующихся данными услугами на территории республики и назначены соответствующие экспертизы.

ГКНБ призывает граждан быть бдительными в связи с участившимися случаями интернет мошенничества и кражами персональных данных.