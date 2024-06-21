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В Джалал-Абаде строятся дома на возвращенных государству землях

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В результате проведения работы по возврату государству ранее незаконно приватизированных объектов на территории города Джалал-Абад и села Сузак за 1 полугодие 2024 года на баланс государства передано 22 Га земельных участков, на общую сумму 4 млрд 170 млн 432 тысячи 633 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в настоящее время на данных земельных участках Государственной ипотечной компанией строятся 10 жилых комплексов по программе обеспечения доступного жилья для граждан КР. Эти меры направлены на исполнение указа президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов жилищного обеспечения и строительства жилья для граждан Кыргызской Республики в сфере государственной жилищной политики" и жилищной программы "Мой дом 2021-2026".

В строящихся жилых комплексах планируется размещение 6 610 квартир общей площадью 424 478 квадратных метров. Также на территории комплексов для комфорта жителей предусмотрена необходимая инфраструктура, в т.ч детские и спортивные площадки (13,140 кв.м.), подземные парковочные места (2105 мест).

Также на данных земельных участках планируется строительство других социальных объектов, в частности ВУЗ, школ и детских садов.


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URL: https://www.vb.kg/437844
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, земельный участок, доступное жилье
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