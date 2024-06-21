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В Оше выявили контрабанду лекарств, организованную с участием чиновников

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Житель города Ош Нематов С.Н в сговоре с должностными лицами южного филиала Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР организовал канал по реализации лекарственных препаратов, завезенных на территорию г. Ош и Ошской области контрабандным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Нематов С.Н. посредством услуг грузовых перевозочных компаний осуществляет заказ лекарственных препаратов на ОсОО "Фарм Юг", которая оформлена на родного брата А.С.Н.

В этой связи в рамках ЖУИ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области была назначена проверка деятельности ОсОО "Фарм Юг" со стороны центрального аппарата Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР, а также налоговая проверка.

В настоящее время на основании следственного поручения совместно с сотрудниками ДЛО при МЗ КР проводится проверка лекарственных средств относящихся к ОсОО "Фарм Юг" на складском помещении и 8 аптечных пунктах. В ходе проведения проверочных мероприятий выявлено примерено 150 наименований медицинских препаратов ввезенных в КР контрабандным путем.


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URL: https://www.vb.kg/437845
Теги:
ГКНБ, контрабанда, лекарства, аптека
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