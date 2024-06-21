В Жайылском районе пьяный водитель утопил авто, шесть детей погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 20 июня гражданин Г.Т. 1984 года рождения вместе со своей семьёй и семьёй сестры его супруги поехали отдыхать на пруд с.Алтын, Жайылского района. Где примерно в 18.30 часов гражданин Г.Т., в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей автомашины марки "Фольксваген Джетта" и не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в озеро. В результате водителю Г.Т., его жене Б.О. 1998 года рождения, дочери Г.Р. 2024 года рождения, сестре супруги Б.О. 1997 года рождения, её дочери Б.С. 2017 года рождения удалось спастись.

При этом несовершеннолетним детям водителя Б.В. 2017 года рождения, Б.К. 2018 года рождения, Б.Т. 2020 года рождения и детям сестры супруги Б.В. 2015 года рождения, Б.Р. 2019 года рождения и Б.А. 2018 года рождения не удалось спастись.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 312 УК Кыргызской Республики.

По уголовному делу назначены соответствующие судебно-правовые экспертизы.

Водитель автомашины, гражданин Г.Т. 1984 года рождения в порядке ст.96 УПК Кыргызской Республики по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в изолятор области временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются.