В Бишкеке впервые выделено 3,5 млрд сомов на строительство соцобъектов

Впервые в истории Бишкека на строительство социальных объектов выделено 3,5 млрд сомов. Об этом мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, увеличивая доходы, мэрия Бишкека бесперебойно работает над решением ключевых проблем, которые не решались долгое время: осуществляется строительство социальных объектов, решаются транспортных проблемы, ремонтируются и расширяются дорожные сети, проводится очистка окружающей среды, кардинально улучшается архитектура города.

"Впервые в истории мэрии на строительство социальных объектов из местного бюджета было выделено 3,5 млрд сомов, на строительство дорог и мостов – 1,6 млрд сомов, на приобретение спецтехники для коммунальных служб – 1 млрд сомов. Одним из приоритетных вопросов является строительство социальных объектов. Финансовые ресурсы для решения этой проблемы увеличены в два раза по сравнению с 2023 годом", - сказал он.

Источник: Кабар