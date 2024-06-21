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Выручка "Бишкекского гортранса" за 5 месяцев составила почти 632 млн сомов

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Общий доход муниципального предприятия "Бишкекский городской транспорт" за 5 месяцев 2024 года составил 631 млн 800 тыс. сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Он отметил, что помимо увеличения доходов местного бюджета проводится анализ эффективности муниципальных предприятий и особое внимание уделяется их рентабельности.

"Так, общий доход муниципального предприятия "Бишкекский городской транспорт" за 5 месяцев 2024 года составил 631 млн 800 тыс. сомов. При этом, в аналогичный период 2023 года доход составлял всего лишь 63 млн 500 тыс. сомов", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что положительная тенденция связана, прежде всего, с повышением эффективности сбора средств на общественный транспорт. "Например, с момента моего вступления в должность, до 1 ноября 2023 года количество ежедневных транзакций в среднем составляло 180 тыс., но сегодня количество ежедневных транзакций превысило 450 тыс.", - заключил Айбек Джунушалиев.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/437850
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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