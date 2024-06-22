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Минюст КР вводит цифровые паспорта и онлайн-проверку нотариальных актов

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Министерство юстиции сообщает о введении двух новых функций в системе "Электронный нотариат-2" (ЭН-2), которые направлены на упрощение жизни граждан и повышение уверенности в подлинности документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первая функция позволяет гражданам не носить с собой паспорт и другие документы. Теперь достаточно через мобильное приложение Тундук показать свои цифровые документы. Это нововведение значительно упрощает процесс идентификации.

Вторая функция предоставляет возможность проверки подлинности всех нотариальных действий через официальный сайт Министерства юстиции. Данное нововведение минимизирует риски мошенничества и ошибок, а также повышает доверие к нотариальным услугам за счет упрощенного процесса проверки.

Проверить подлинность нотариальных действий можно по следующей ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/437851
Теги:
Министерство юстиции, нотариус, паспорт, Кыргызстан
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