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ФОМС принимает предложения на включение новых лекарств в ОМС

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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) объявляет о пересмотре "Перечня льготных лекарственных средств" которые будут возмещаться застрахованным гражданам по Дополнительной программе ОМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с целью снижения финансовой нагрузки и повышения доступности к необходимым медикаментам граждан, нуждающихся в лечении, ФОМС расширяет данный список льготных лекарств и приглашает все заинтересованные организации подать свои предложения для включения новых препаратов в данный перечень.

ФОМС увеличивает бюджет на внесение новых лекарственных средств в Дополнительную программу ОМС на амбулаторном уровне и открыт к рассмотрению заявлений.

На данный момент на амбулаторном уровне существует базовый перечень лекарственных средств в "Справочнике лекарственных средств, подлежащих возмещению по Дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий" (около 500 торговых наименований), который дает право застрахованным гражданам приобретать лекарства со скидкой.

Напоминаем, что 13 июня 2024 года ФОМС официально объявил о приёме заявлений на новые лекарственные средства для включения в Справочник.

Заявления могут подавать Министерство здравоохранения, организации здравоохранения, профессиональные медицинские ассоциации, пациентские сообщества и держатели регистрационных удостоверений.

Срок окончания приема заявок - 23 июля 2024 г.

Справка: Заявки в соответствии с утвержденной формой нужно направить на э/почту Фонда ОМС: zayavki.foms@mail.ru. В названии заявки указать наименование ЛС и дату подачи.


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URL: https://www.vb.kg/437854
Теги:
лекарства, Кыргызстан, ФОМС
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