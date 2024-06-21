ЕАЭС прошел испытание беспрецедентными экономическими санкциями, - эксперт

ЕАЭС за десять лет прошел испытание не только мировыми экономическими кризисами, но и беспрецедентными экономическими санкциями, - подчеркнул директор ЦЭИ "Ой Ордо" Игорь Шестаков на круглом столе "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана".

"Как было отмечено президентом России Владимиром Путиным на юбилейном саммите глав государств ЕАЭС – за годы своей деятельности союз утвердился в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, тем самым "продемонстрировав устойчивость перед лицом новых вызовов". В этой связи внимание на Евразийскую интеграцию обращает всё большего число зарубежных стран и ведущих международных организаций, таких как ШОС, СНГ и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, - сказал он.

Эксперт напомнил, что на юбилейном саммите главами государств был отмечено увеличение как товарооборота внутри объединения, так ВВП пятерки стран с $1,6 трлн до $2,5 трлн, расширение партнерства в области транспорта и логистики и т.д.

"О положительных результатах первого десятилетия ЕАЭС заявил и президент Кыргызстана С. Жапаров. В ходе саммита он отметил, что государства-члены Союза сумели сохранить общую макроэкономическую стабильность, обеспечить продовольственную и энергетическую безопасность региона, снизить уровень безработицы, поддерживать устойчивый рост производства и выход на новые рынки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на предложениях по развитию объединения. По его словам, в условиях нестабильности в мире Евразийский экономический союз должен стать еще более гибким и эффективным, а его участникам необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Казахстанский лидер также подчеркнул необходимость углублять промышленную кооперацию, укреплять продовольственную безопасность, а также развивать транспортную логистику по коридору между Центральной Азией и странами Персидского залива", - напомнил спикер.

Между тем последние два года, по словам И. Шестакова, страны ЕАЭС находятся под постоянным политическим давлением со стороны западных стран, которые грозят стратегическим партнерам России по евразийской интеграции вторичными санкциями.

"В этой связи многочисленные официальные визитеры из Вашингтона, Лондона и Брюсселя в Кыргызстан и Казахстан – страны, являющиеся стратегическими партнерами Евразийского союза, а также в Узбекистан, который имеет статус наблюдателя в ЕАЭС, раздают щедрые обещания финансовой помощи по целому ряду направлений. Прежде всего, это военно-техническое сотрудничество и модернизация военно-промышленного комплекса, инвестиционные и энергетические, инфраструктурные и иные масштабные проекты.

Однако эти обещания носят в основном декларативный характер. В отличие, например, от поддержки многочисленных НПО, чья деятельность связана с демократическими инициативами по западным стандартам. В 2023 году в мире отмечалось сокращение притока прямых иностранных инвестиций, и если Казахстану и Узбекистану американцы и их союзники обещают определенные бонусы в виде инвестиционного сотрудничества, то в инвестиционном портфеле Кыргызстана можно увидеть в основном кредиты на зеленную экономику и на реализацию технологических западных проектов.

На этом фоне свобода передвижения рабочей силы в рамках ЕАЭС играет роль "подушки безопасности" для социально-экономических процессов в Кыргызстане. За последние два года сумма переводов наших граждан из России превысила $2,5 млрд, что подтверждает высокую эффективность действующего в рамках Евразийского союза рынка труда.

Однако есть и проблемные моменты в деятельности Евразийского союза в части миграционных процессов. На мой взгляд, при возникновении каких-либо сложных ситуаций, касающихся интересов Кыргызстана в ЕАЭС, необходима более активная позиция наших представителей в ЕЭК. Наверняка, работающие в России кыргызстанцы понятия не имеют о том, что от нашей республики в комиссии находится представитель, который должен решать и озвучивать в публичном пространстве возникающие проблемы в той же миграционной повестке евразийского объединения", - добавил директор ЦЭИ "Ой Ордо".

Круглый стол был организован ,Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".