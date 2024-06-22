"Попытки третьих стран вставить палки в колеса ЕАЭС бессмысленны"

Попытки третьих стран вставить палки в колеса Евразийского экономического союза бессмысленны. Может быть, им удастся добиться того, что возникнут какие-то технические трудности, но сама жизнь показала, что ЕАЭС нужен нашим странам. Особенно в период, когда усиливается геополитическая борьба. Такое мнение на круглом столе "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана" высказал профессор, доктор политических наук, ЧПП КР Аликбек Джекшенкулов.

По его словам, когда строится многополярный мир для небольших стран, таких как Кыргызстан, важно находиться в составе экономических объединений, организаций обеспечивающих безопасность и так далее.

"Говоря о перспективах ЕАЭС, то о них говорят цифры, показывающие, как за последние пять лет вырос товарооборот между участниками Евразийского экономического союза, как вырос товарооборот с приграничными странами, как развивается структура экономик стран объединения.

Цифровизация, внедрение передовых технологий и методов взаимодействия также открывают большие перспективы для развития и обеспечения экономической безопасности наших стран. Однозначно можно сказать, что у ЕАЭС большой потенциал.

Я думаю, что с ростом экономической мощи и влияния стран ЕАЭС будет увеличиваться и число желающих вступить в него стран. Евразийское объединение – это не какая-то фантасмагория или заоблачная иллюзия, это реальный проект, плоды которого ощущает в повседневной жизни и население, и бизнес, т.к. участие в нем отвечает нашим национальным интересам. Поэтому относительно перспектив ЕАЭС не может быть никаких сомнений. Я верю, что наши соседи, которые еще не присоединились к ЕАЭС, со временем примут такое решение, потому что это соответствует интересам всех стран на евразийском пространстве. Очевидно, что состояние евразийского пространства будет иметь серьезное влияние на все мировые процессы – на поляризацию сил, на формирование многополярного мира, на развитие экономик, укрепление безопасности, взаимное обогащение культур и т.д. Сейчас есть целый комплекс вопросов, к решению которых, я полагаю, нам надо готовиться, а для этого важно развивать и усиливать интеграцию, чтобы каждая страна получала еще больше выгод для своей экономики и соблюдения своих национальных интересов.

Некоторые заокеанские политологи и идеологи пытаются навязать различные мнения по поводу участия Кыргызстана и других стран ЦА в ЕАЭС. Но я думаю, что сегодня в сложившейся политической и экономической ситуации не только в нашем регионе, но и на всем евразийском континенте альтернативы ЕАЭС пока нет. Более того, я хочу подчеркнуть, что именно участие в Евразийском экономическом союзе позволяет Кыргызстану пережить серьезные экономические вызовы, которые исходят из мировых процессов, ввиду усложнения мировой обстановки, торговых войн, санкций и т.д. Эти вызовы исходят извне, а не из ЕАЭС, поэтому ответ однозначный – альтернативы нашему союзу на сегодняшний день нет.

Несмотря на то, что некоторые зарубежные идеологи обещают нам "золотые горы", я думаю, что наши страны сегодня четко и ясно понимают, как свои национальные интересы, так и геополитические цели тех или иных игроков, которые пытаются использовать наши страны как жупел. Когда некоторые зарубежные игроки вдруг заговорили о перспективах ЦА, мне хочется задать им вопрос – а где они были 32 года? Почему раньше не проявляли сколько-нибудь серьезного интереса к нашему региону, и ни одного реального проекта в Кыргызстане не реализовали?

Я думаю, мы не должны поддаваться эмоциям и вестись на "заманухи" зарубежных стран, мы должны прагматично и взвешенно осуществлять свою внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность в соответствии с нашими национальными интересами, которые лежат в одной плоскости с целями и задачами, стоящими перед Евразийским экономическим союзом, ШОС и другими региональными объединениями.

Я думаю, что организации, которые существуют параллельно ЕАЭС, например, ШОС или проект ОПОП, нацеленный на развитие инфраструктуры и коммуникаций, строительство железных и автомобильных дорог, также открывают перспективы перед нашей страной. Если все эти проекты реализуются, это позволит нам развивать нашу экономику еще более динамично.

Кыргызстан находится в самом центре не только нашего региона, но и всего евразийского пространства, между двумя великими державами – Россией и Китаем, на шелковом пути, и мы должны это использовать в интересах нашего народа, в наших национальных интересах. Поэтому попытки отдельных геополитических игроков расколоть наше объединение различными "морковками", вряд ли, увенчаются успехом. ЕАЭС работает эффективно, и эффективность увеличивается с каждым днем. И свидетельством тому является цифровизация, обмен технологиями, взаимная поддержка по всем направлениям, реализация совместных проектов и т.д. Активизация и углубление интеграции в рамках ЕАЭС дает нам определенные преимущества и дополнительные возможности для экономического развития. Особенно это касается Кыргызстана, учитывая, что мы пока уязвимы в некоторых моментах", - пояснил Джекшенкулов.

Круглый стол был организован ,Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".