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Эльмира Ибраимова: ЕАЭС состоялся как региональное объединение

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Подводя итоги первых десяти лет существования можно уверенно сказать, что Евразийский экономический союз состоялся как одно из ключевых региональных объединений. Об этом на круглом столе "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана" заявила экс-вице премьер министр КР, эксперт по финансовым вопросам Эльмира Ибраимова.

Она напомнила, что Евразийский экономический союз – одно из самых крупных региональных объединений. ЕАЭС является крупнейшим по площади экономическим пространством в мире – 14% суши, площадью около 20,3 млн кв. км и с населением 183,7 млн человек. ВВП стран-участниц союза занимает пятое место в рейтинге ведущих экономик – более $2,0 трлн. Объем внутренней торговли стран союза – более $70 млрд, внешней – $923 млрд.

"В странах ЕАЭС установлена свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В 2018 году в силу вступил единый Таможенный кодекс, упростивший многие таможенные процедуры. Единый рынок труда Евразийского экономического союза позволяет гражданам стран-участниц работать на равных условиях. Трудящиеся из стран ЕАЭС могут работать на территории союза без патентов и виз. Дипломы, полученные в странах объединения, признаются на территории всего союза. Трудящиеся из стран союза могут бесплатно получать медицинскую помощь.

Кыргызская Республика за все годы своего членства в ЕАЭС показала себя стабильным и надежным партнером, приверженным принципам, заложенным в уставных документах. При этом, Кыргызстан ощущает позитивный эффект от интеграции и увеличения внешней торговли.

ВВП КР по итогам прошлого года вырос на 6,2%, преодолев исторический рубеж и составив почти 1,3 триллиона сомов.

С момента вступления в Союз и по 2023 год внешнеторговый оборот Кыргызской Республики вырос с $5,6 млрд до $15,7 млрд, увеличившись в 2,8 раза. Только за 3 месяца этого года (январь-март) объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС составил $868,5 млн. Наибольшая доля взаимной торговли республики за этот период пришлась на Россию (70,4%) и Казахстан (27,2%).

Для Кыргызстана были и остаются приоритетными направления, связанные с созданием общих рынков энергоносителей, обеспечением свободы перемещения трудовых ресурсов, созданием единого рынка товаров, капиталов и услуг без барьеров и изъятий", - отметила Ибраимова.

Между тем, председатель правления Ассоциации "Объединение продвижения оптимальных решений и альтернатив" – экс-руководитель управления координации ЕАЭС МЭК КР Нурсултан Мукаев заявил, что Кыргызстан еще не до конца выполнил условия, которые были поставлены перед республикой в момент ее вступления в ЕАЭС. Речь идет, например, о создании лабораторий и оснащении контрольно-пропускных пунктов.

"Когда мы входили в этот договор в 2015 году, мы взяли на себя определенные обязательства. Нам давали отсрочку до 2020 года, чтобы мы привели в соответствие свои нормативно-правовые акты, создали лаборатории, оснастили контрольно-пропускные пункты и т.д. В связи с пандемией ковида и рядом внутриполитических событий мы не уложились в сроки, но работа продолжается. ЕАЭС очень важен для Кыргызстана, это максимально либеральный рынок для наших экспортеров. Например, при поставках наших товаров в третьи страны нужно предоставить 28 различных документов, в страны Евразийского союза – всего семь", - пояснил спикер.

Он также напомнил, что 1 января нынешнего года запустился проект по промышленной кооперации, который Кыргызстан продвигал с 2017 года.

- Когда мы выдвинули данную инициативу, нас никто из стран ЕАЭС не поддержал, однако в августе прошлого года пришло понимание, что данная концепция очень актуальна, что нужно реализовывать совместные проекты, развивать национальные валюты и т.д. Однако с ее реализацией возникли определенные трудности. Например, у нашего бизнеса возник вопрос – сможем ли мы перерабатывать свою сельхозпродукцию? Т.е. если мы вырастили яблоко, сможем ли мы изготовить из него сок или варенье, будут ли выделяться на это деньги? Нам ответили – нет. Мы, так сказать, оказались в тупике. У нас аграрная страна, и это одна из немногих сфер, где Кыргызстан может проявить конкурентоспособность, т.к. в сфере тяжелой промышленности и металлургии, например, мы не можем конкурировать с другими членами ЕАЭС. Однако мы просто экспортируем свою сельхозпродукцию, но не можем получать добавочную стоимость, т.е. перерабатывать свое же сырье. И в этом направлении нам нужно вести переговоры, чтобы в рамках промкооперации нам выделялись средства на переработку нашей сельхозпродукции, - подчеркнул Мукаев.

Отчасти эту проблему можно решить за счет средств Российско-Кыргызского Фонда Развития, который создавался специально для реализации бизнес проектов кыргызстанских предпринимателей. О деятельности Фонда рассказала руководитель департамента международных проектов РКФР Ольга Шергина.

"Российско-Кыргызский Фонд развития является одним из ключевых драйверов экономического развития Кыргызской Республики. На сегодняшний день Фонд занимает ведущее место на финансовом рынке КР, а его собственный капитал на июнь месяц текущего года составляет 548 млн долларов США, что более чем 41% совокупного капитала банковской системы республики. Это делает РКФР эффективным инструментом для финансирования как крупных, так и малых проектов, способствуя развитию среднего и малого бизнеса.

Особое внимание Фонд уделяет агропромышленному комплексу и производству, поддерживая проекты, направленные на инновации и модернизацию. В данном контексте, Фонд акцентирует внимание на необходимости развития кооперационных связей КР. Кооперация между Кыргызстаном и Россией, которую поддерживает РКФР, приносит значительные результаты, укрепляя экономические связи между двумя странами, путем привлечения технологических и технических ресурсов для реализации промышленного потенциала КР.

Для предпринимателей, нуждающихся в финансировании и стремящихся модернизировать производство или реализовать новые идеи, Фонд предлагает обширные возможности. РКФР работает как напрямую с бизнесом, так и через банковскую систему КР, устанавливая лимиты на финансирование проектов через аккредитованные банки. Это обеспечивает доступ к капиталу на выгодных условиях, так как ставки кредитования Фонда ниже банковских ставок республики.

По мере институционального развития, сегодня РКФР - это не только и не столько финансовый институт. Мы предлагаем широкий набор компетенций по аналитике (включая отраслевые и региональные исследования), структурированию проектов, выделению технической и грантовой помощи, обеспечиваем защиту инвестиций и GR сопровождение (взаимодействие с государственными институтами) инвестиционных проектов. Иными словами, если мы видим, что проект потенциального заемщика соответствует требованиям и целям Фонда, но имеются затруднения в составлении бизнес-плана или финансовой модели, мы оказываем поддержку в составлении необходимой документации, соответствующих регламентам и процедурам Фонда. Такой подход позволяет превратить идеи в реальные проекты, обеспечивая их финансирование и успешную реализацию.

Дополнительно, РКФР развивает направление лизинга оборудования, подписав соглашение о сотрудничестве с одним из лидеров российского рынка лизинга – АО "Газпромбанк Лизинг". Сотрудничество наших организаций открывает новые возможности для предпринимателей, предоставляя им доступ к необходимому оборудованию по приемлемым ставкам, что способствует ускорению процессов модернизации производств, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений, таким образом, стимулируя экономический рост КР.

Уверена, что дальнейшая деятельность РКФР будет также оказывать значительное положительное влияние на экономику республики, способствую ее устойчивому развитию и процветанию", – отметила спикер.

Круглый стол был организован ,Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".


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URL: https://www.vb.kg/437865
Теги:
Эльмира Ибраимова, ЕАЭС
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