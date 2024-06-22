Эльмира Ибраимова: ЕАЭС состоялся как региональное объединение

Подводя итоги первых десяти лет существования можно уверенно сказать, что Евразийский экономический союз состоялся как одно из ключевых региональных объединений. Об этом на круглом столе "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана" заявила экс-вице премьер министр КР, эксперт по финансовым вопросам Эльмира Ибраимова.

Она напомнила, что Евразийский экономический союз – одно из самых крупных региональных объединений. ЕАЭС является крупнейшим по площади экономическим пространством в мире – 14% суши, площадью около 20,3 млн кв. км и с населением 183,7 млн человек. ВВП стран-участниц союза занимает пятое место в рейтинге ведущих экономик – более $2,0 трлн. Объем внутренней торговли стран союза – более $70 млрд, внешней – $923 млрд.

"В странах ЕАЭС установлена свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В 2018 году в силу вступил единый Таможенный кодекс, упростивший многие таможенные процедуры. Единый рынок труда Евразийского экономического союза позволяет гражданам стран-участниц работать на равных условиях. Трудящиеся из стран ЕАЭС могут работать на территории союза без патентов и виз. Дипломы, полученные в странах объединения, признаются на территории всего союза. Трудящиеся из стран союза могут бесплатно получать медицинскую помощь.

Кыргызская Республика за все годы своего членства в ЕАЭС показала себя стабильным и надежным партнером, приверженным принципам, заложенным в уставных документах. При этом, Кыргызстан ощущает позитивный эффект от интеграции и увеличения внешней торговли.

ВВП КР по итогам прошлого года вырос на 6,2%, преодолев исторический рубеж и составив почти 1,3 триллиона сомов.

С момента вступления в Союз и по 2023 год внешнеторговый оборот Кыргызской Республики вырос с $5,6 млрд до $15,7 млрд, увеличившись в 2,8 раза. Только за 3 месяца этого года (январь-март) объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС составил $868,5 млн. Наибольшая доля взаимной торговли республики за этот период пришлась на Россию (70,4%) и Казахстан (27,2%).

Для Кыргызстана были и остаются приоритетными направления, связанные с созданием общих рынков энергоносителей, обеспечением свободы перемещения трудовых ресурсов, созданием единого рынка товаров, капиталов и услуг без барьеров и изъятий", - отметила Ибраимова.

Между тем, председатель правления Ассоциации "Объединение продвижения оптимальных решений и альтернатив" – экс-руководитель управления координации ЕАЭС МЭК КР Нурсултан Мукаев заявил, что Кыргызстан еще не до конца выполнил условия, которые были поставлены перед республикой в момент ее вступления в ЕАЭС. Речь идет, например, о создании лабораторий и оснащении контрольно-пропускных пунктов.

"Когда мы входили в этот договор в 2015 году, мы взяли на себя определенные обязательства. Нам давали отсрочку до 2020 года, чтобы мы привели в соответствие свои нормативно-правовые акты, создали лаборатории, оснастили контрольно-пропускные пункты и т.д. В связи с пандемией ковида и рядом внутриполитических событий мы не уложились в сроки, но работа продолжается. ЕАЭС очень важен для Кыргызстана, это максимально либеральный рынок для наших экспортеров. Например, при поставках наших товаров в третьи страны нужно предоставить 28 различных документов, в страны Евразийского союза – всего семь", - пояснил спикер.

Он также напомнил, что 1 января нынешнего года запустился проект по промышленной кооперации, который Кыргызстан продвигал с 2017 года.

- Когда мы выдвинули данную инициативу, нас никто из стран ЕАЭС не поддержал, однако в августе прошлого года пришло понимание, что данная концепция очень актуальна, что нужно реализовывать совместные проекты, развивать национальные валюты и т.д. Однако с ее реализацией возникли определенные трудности. Например, у нашего бизнеса возник вопрос – сможем ли мы перерабатывать свою сельхозпродукцию? Т.е. если мы вырастили яблоко, сможем ли мы изготовить из него сок или варенье, будут ли выделяться на это деньги? Нам ответили – нет. Мы, так сказать, оказались в тупике. У нас аграрная страна, и это одна из немногих сфер, где Кыргызстан может проявить конкурентоспособность, т.к. в сфере тяжелой промышленности и металлургии, например, мы не можем конкурировать с другими членами ЕАЭС. Однако мы просто экспортируем свою сельхозпродукцию, но не можем получать добавочную стоимость, т.е. перерабатывать свое же сырье. И в этом направлении нам нужно вести переговоры, чтобы в рамках промкооперации нам выделялись средства на переработку нашей сельхозпродукции, - подчеркнул Мукаев.

Отчасти эту проблему можно решить за счет средств Российско-Кыргызского Фонда Развития, который создавался специально для реализации бизнес проектов кыргызстанских предпринимателей. О деятельности Фонда рассказала руководитель департамента международных проектов РКФР Ольга Шергина.

"Российско-Кыргызский Фонд развития является одним из ключевых драйверов экономического развития Кыргызской Республики. На сегодняшний день Фонд занимает ведущее место на финансовом рынке КР, а его собственный капитал на июнь месяц текущего года составляет 548 млн долларов США, что более чем 41% совокупного капитала банковской системы республики. Это делает РКФР эффективным инструментом для финансирования как крупных, так и малых проектов, способствуя развитию среднего и малого бизнеса.

Особое внимание Фонд уделяет агропромышленному комплексу и производству, поддерживая проекты, направленные на инновации и модернизацию. В данном контексте, Фонд акцентирует внимание на необходимости развития кооперационных связей КР. Кооперация между Кыргызстаном и Россией, которую поддерживает РКФР, приносит значительные результаты, укрепляя экономические связи между двумя странами, путем привлечения технологических и технических ресурсов для реализации промышленного потенциала КР.

Для предпринимателей, нуждающихся в финансировании и стремящихся модернизировать производство или реализовать новые идеи, Фонд предлагает обширные возможности. РКФР работает как напрямую с бизнесом, так и через банковскую систему КР, устанавливая лимиты на финансирование проектов через аккредитованные банки. Это обеспечивает доступ к капиталу на выгодных условиях, так как ставки кредитования Фонда ниже банковских ставок республики.

По мере институционального развития, сегодня РКФР - это не только и не столько финансовый институт. Мы предлагаем широкий набор компетенций по аналитике (включая отраслевые и региональные исследования), структурированию проектов, выделению технической и грантовой помощи, обеспечиваем защиту инвестиций и GR сопровождение (взаимодействие с государственными институтами) инвестиционных проектов. Иными словами, если мы видим, что проект потенциального заемщика соответствует требованиям и целям Фонда, но имеются затруднения в составлении бизнес-плана или финансовой модели, мы оказываем поддержку в составлении необходимой документации, соответствующих регламентам и процедурам Фонда. Такой подход позволяет превратить идеи в реальные проекты, обеспечивая их финансирование и успешную реализацию.

Дополнительно, РКФР развивает направление лизинга оборудования, подписав соглашение о сотрудничестве с одним из лидеров российского рынка лизинга – АО "Газпромбанк Лизинг". Сотрудничество наших организаций открывает новые возможности для предпринимателей, предоставляя им доступ к необходимому оборудованию по приемлемым ставкам, что способствует ускорению процессов модернизации производств, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений, таким образом, стимулируя экономический рост КР.

Уверена, что дальнейшая деятельность РКФР будет также оказывать значительное положительное влияние на экономику республики, способствую ее устойчивому развитию и процветанию", – отметила спикер.

Круглый стол был организован ,Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".