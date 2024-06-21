Молодые таланты на Евро-2024: кто может стать звездой турнира?

Евро приближается, множество стран снова соберутся вместе, чтобы побороться за знаменитый трофей. В прошлом многие наблюдали, как звезды, такие как Роналду, Оуэн и Руни, сияли на Евро, будучи юными футболистами. Если вы также интересуетесь игрой, то свежие новости футбола Казахстана всегда можно узнать на портале Sport Pulse, который предоставляет свежие и объективные данные. Сегодня мы разберемся, на кого стоит обратить особое внимание на чемпионате этого года.

Кто восходящая звезда этого года?

Спортсмены на пороге славы, которые вызывают интерес:

Джуд Беллингхэм (Англия, "Реал Мадрид", полузащитник, 20 лет). Он уже провел три хороших сезона в дортмундской "Боруссии", а теперь мгновенно стал героем "Реала". Настроение победителя и лидерские качества, которые Беллингем продемонстрировал в Испании, сделали его суперзвездой: на сегодня он забил уже 20 голов во всех соревнованиях. Уоррен Заир-Эмери (Франция, ПСЖ, полузащитник, 17 лет) У Франции очень богатый состав, и еще неизвестно, выберет ли Дидье Дешам играть с сенсацией Пари Сен-Жермен, которому в марте исполняется 18 лет. Однако Заир-Эмери является автоматическим игроком в стартовом составе Луиса Энрике в Лиге 1 и Лиге чемпионов – и уже накопил бесценный опыт. Справедливости ради стоит сказать, что он уже довольно полноценный полузащитник не только технически и физически, но особенно тактически. Артур Вермеерен (Бельгия, "Атлетико Мадрид", полузащитник, 19 лет) По сравнению с Андресом Иньестой и Андреа Пирло в Бельгии Вермеерен – это особенный игрок. Его способность находить пространство и время в полузащите поразительна, а его способности паса делают его возможным долгосрочным наследником Кевина Де Брюйне.

После того, как он сыграл главную роль в Лиге чемпионов и забил гол в ворота "Барселоны", в январе он перешел в "Атлетико Мадрид". Еще неизвестно, получит ли он достаточно игрового времени под руководством Диего Симеоне, чтобы заработать место в стартовом составе на Евро-2024, но Вермеерен определенно является самым ярким игроком нового бельгийского поколения.

Ламин Ямал (Испания, "Барселона", вингер, 16 лет) Самый молодой игрок и бомбардир в истории "Барселоны" и Испании отметит свое 17-летие за день до финала Евро-2024. Сможет ли он помочь сборной получить кубок? Подобный сценарий звучал сюрреалистично несколько месяцев назад. Но его способность принимать решения на правом фланге и лидерские качества ошеломляют. Если вы хотите узнать последние новости о ведущих спортивных командах Казахстана и других, посетите сайт Sport Pulse. Кенан Йылдыз (Турция, "Ювентус", нападающий, 18 лет) Йылдыз был очень разочарован тем, что пропустил чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в 2022 году из-за травмы, но уже стал большой надеждой Турции на взрослом турнире. Решение покинуть мюнхенскую "Баварию" и перейти в академию "Ювентуса" оказалось мудрым, поскольку универсальный нападающий внезапно ворвался на сцену Серии А в декабре, став одним из самых ярких нападающих лиги.

Йылдыз родился и вырос в Баварии. Он решил представлять родину своих родителей и забил свой первый гол за взрослую команду в ноябре, победив Германию со счетом 3:2 в Берлине. Это был товарищеский матч, но он должен быть готов этим летом проявить себя в конкурентной среде в стране, где он родился.

Без сомнения, будут и другие игроки, не упомянутые в этом списке, которые проявят себя на международной арене. Это лишь несколько избранных молодых звезд, которые, по мнению Sport Pulse, могут засиять на Евро. Будем надеяться на потрясающий евротурнир в Германии.