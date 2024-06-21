Регистрация компании в Гонконге открывает путь к успешному развитию международного бизнеса. Гонконг высоко оценен в мировых рейтингах за легкость ведения бизнеса и поддержку предпринимательских инициатив.
Известный как "самая свободная экономика мира", Гонконг служит ключевым деловым центром в Азии. Благодаря своему стратегическому положению и соседству с материковым Китаем обеспечивают ему роль важного пункта входа на китайский рынок.
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Открытие компании в Гонконге имеет множество преимуществ, благодаря которым этот регион стал одним из самых привлекательных для бизнеса:
Выбор формы предприятия зависит от множества факторов, включая юридические, налоговые и операционные соображения.
Важно точно следовать национальным стандартам и законодательно установленным нормам, чтобы создать компанию в Гонконге. Процедура регистрации состоит из нескольких этапов.
После завершения процесса регистрации потребуется открыть счет в гонконгском банке и получить необходимые разрешения для начала бизнеса.
Гонконг часто выбирают для создания холдинговых компаний по нескольким весомым причинам. Во-первых, это высокий уровень корпоративной защиты и устойчивость правовой системы. Во-вторых, низкие налоговые ставки дают возможность минимизировать налоговую нагрузку. Важным аспектом является также гибкость в управлении активами и возможность быстрого доступа к рынкам Азии.
В Гонконге отмечается умеренная налоговая нагрузка на бизнес: ставка налога на прибыль колеблется от 8,25% до 16,5%, доходы из-за границы освобождаются от налога в стране (0%). Не взимается НДС (0%).
В управлении бизнесом в Гонконге большое значение имеет точное соблюдение требований по отчетности. Для обеспечения соответствия национальным стандартам рекомендуется использовать услуги компетентных специалистов, оказывающих бухгалтерское обслуживание в Гонконге.
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