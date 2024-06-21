Регистрация компании в Гонконге открывает путь к успешному развитию международного бизнеса. Гонконг высоко оценен в мировых рейтингах за легкость ведения бизнеса и поддержку предпринимательских инициатив.

Известный как "самая свободная экономика мира", Гонконг служит ключевым деловым центром в Азии. Благодаря своему стратегическому положению и соседству с материковым Китаем обеспечивают ему роль важного пункта входа на китайский рынок.

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Преимущества регистрации компаний в Гонконге

Открытие компании в Гонконге имеет множество преимуществ, благодаря которым этот регион стал одним из самых привлекательных для бизнеса:

Политическая стабильность и благоприятная бизнес-среда. Развитая банковская инфраструктура и возможность открытия банковских счетов в различных валютах. Низкие налоги. Процесс регистрации компании в Гонконге может быть завершен за несколько дней. Гонконг имеет статус свободного порта, что позволяет беспрепятственно ввозить и вывозить товары. Высококвалифицированная рабочая сила, широкий выбор профессиональных услуг.

В какой форме открыть компанию в Гонконге?

Выбор формы предприятия зависит от множества факторов, включая юридические, налоговые и операционные соображения.

Limited Company.

Отдельная правосубъектность. Владельцы несут ответственность только в пределах своих вкладов. Осуществляет деятельность под управлением директоров.

Partnership

Два или более лица объединяют свои ресурсы для достижения общих целей. Владельцы (партнеры) делят прибыль и несут личную ответственность за долги предприятия. Может быть ограниченным (Limited Partnership), где один или несколько партнеров не участвуют в управлении и несут ответственность только в пределах своих вкладов, и полным (General Partnership), где все партнеры участвуют в управлении и несут неограниченную ответственность.

Branch.

Расширение зарегистрированной компании на территории другой юрисдикции. Не имеет отдельной правосубъектности. Основная (иностранная) компания несет ответственность за действия своих филиалов.

Регистрация компании в Гонконге нерезидентом - этапы

Важно точно следовать национальным стандартам и законодательно установленным нормам, чтобы создать компанию в Гонконге. Процедура регистрации состоит из нескольких этапов.

Выбор оптимальной юридической формы. Подача заявки на регистрацию наименования компании. Подготовка корпоративных документов. Подача заявки и документов в Реестр предприятий. Оплата регистрационных взносов.

После завершения процесса регистрации потребуется открыть счет в гонконгском банке и получить необходимые разрешения для начала бизнеса.

Регистрация компании в Гонконге нерезидентам может открыть долгосрочные возможности в таких секторах, как:

Импорт/экспорт (Гонконг имеет налаженные связи с Китаем, Сингапуром, США). E-commerce. Финтех, в том числе что касается запуска крипто стартапа в Гонконге. Логистика. Информационные технологии.

Гонконг часто выбирают для создания холдинговых компаний по нескольким весомым причинам. Во-первых, это высокий уровень корпоративной защиты и устойчивость правовой системы. Во-вторых, низкие налоговые ставки дают возможность минимизировать налоговую нагрузку. Важным аспектом является также гибкость в управлении активами и возможность быстрого доступа к рынкам Азии.

Корпоративные налоги

В Гонконге отмечается умеренная налоговая нагрузка на бизнес: ставка налога на прибыль колеблется от 8,25% до 16,5%, доходы из-за границы освобождаются от налога в стране (0%). Не взимается НДС (0%).

В управлении бизнесом в Гонконге большое значение имеет точное соблюдение требований по отчетности. Для обеспечения соответствия национальным стандартам рекомендуется использовать услуги компетентных специалистов, оказывающих бухгалтерское обслуживание в Гонконге.

Эксперты Yb Case могут обеспечить сопровождение в регистрации компании в Гонконге на каждом этапе процесса.