Удлинитель за $421: Задержан замглавы налоговой службы Адилет Дубанаев

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по факту коррупции при проведении закупок по проекту Всемирного банка "Модернизация налогового администрирования и статистической системы" (МНАСС) задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР заместитель председателя ГНС при МФ КР Д.А.С. (Дубанаев Адилет Сабырбекович). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием установлено, что при реализации проекта МНАСС должностными лицами ГНС при МФ КР и другими заинтересованными лицами были произведены закупки товаров и услуг на сумму 4 млн. 878 тыс. 894 долларов США, в ходе которой стоимость отдельных наименований компьютерной техники, сетевого оборудования и услуг были завышены в сотни раз.

К примеру, обычный удлинитель с разъемами был закуплен за 421 доллар США (37 тыс. сомов). Коннектор, который стоит не более 20 сомов, был закуплен за 11 долларов (960 сомов). Также, кресло офисное стоимостью около 3500 сомов закуплено за 207 долларов США (18 тыс. сомов).

Так, в результате аудиторской проверки Службой внутреннего аудита МФ КР выявлен ущерб государству в виде завышения стоимости в размере 1 млн. 267 тыс. 668 долларов США (более 110 млн. сомов).

Следует отметить, что денежные средства, выделяемые международными донорами для развития отраслей Республики, на протяжении длительного времени разворовывались должностными лицами государственных органов, а проекты не реализовывались должным образом.

Данное обстоятельство приводит к необоснованному увеличению размеров внешнего долга КР, который выплачиваться за счет государственного бюджета и наносит невосполнимый урон развитию экономики страны.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других должностных и заинтересованных лиц, причастных к данной коррупционной схеме".