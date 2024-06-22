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В Кара-Суу заведующая паспортного стола вымогала $750 за гражданство КР

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кара-Суу заведующая паспортного стола вымогала 750 долларов за гражданство Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе следственно-оперативных мероприятий выявил факт вымогательства денежных средств в Межрегиональном отделе Департамента регистрации населения при Минцифры в Кара-Сууйском районе.

Установлено, что заведующая Т.Р.М. вымогала денежные средства у граждан за выдачу паспортов КР и содействие в получении гражданства КР. По данному факту возбуждено уголовное дело и предъявило обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.343 УК КР ("вымогательство взятки").

В результате Т.Р.М. была задержана при получении взятки и водворена в СИЗО ГКНБ. . В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/437869
Теги:
ГКНБ, задержание, Кара-Суйский район, паспорт, гражданство, взятка
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