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Водители, беспокоившие граждан ночью, задержаны и оштрафованы на 5500 сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники отдела технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения задержали 5 водителей, которые не давали нашим гражданам спать по ночам, беспокоя больных и престарелых людей, данные водители установили в свои автомашины дополнительные оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, за установку дополнительного оборудования, незаконно оборудованного или не предусмотренного конструкцией транспортного средства в соответствии со статьей 194 кодекса Кыргызской Республики, им наложили штраф в размере 5500 сомов на каждого и поставили автомашины на штрафную стоянку.

Водители, беспокоившие общественностью, будут и впредь принимать более строгие меры в рамках закона.


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URL: https://www.vb.kg/437870
Теги:
штраф, ГУОБДД, Автохулиганство
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