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Футболист из Оша получил гражданство КР благодаря Камчыбеку Ташиеву

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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил свидетельство о рождении и паспорт гражданина КР, Оятилло Абдурахимжанову, жителю города Ош. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в начале 2024 года Оятилло Абдурахимжанов обратился к Камчыбеку Ташиеву и сообщил, что у него нет ни свидетельства о рождении, ни паспорта гражданства КР и попросил помочь ему.

19 летний Оятилло Абдурахимжанов ранее играл в футбольном клубе одной из зарубежных стран. Принимая во внимание реальную поддержку, которое в последнее время уделяется футболу в Кыргызстане, он заявил, что хотел бы сыграть в одном из кыргызских футбольных клубов. В настоящее время он является членом сборной молодежной команды Кыргызстана.

Камчыбек Ташиев поздравил юного игрока Оятилло Абдурахимжанова с получением гражданства Кыргызстана и пожелал ему гордо носить кыргызский флаг и добиваться успехов в спорте.


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URL: https://www.vb.kg/437872
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Ош, футбол, гражданство, Кыргызстан
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