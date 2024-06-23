В Бишкеке отметили Международный день йоги

В городе Бишкек состоялось масштабное мероприятие по случаю празднования 10-го Международного дня йоги. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра Виктория Мозгачева, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Кыргызстане Шри Арун Кумар Чаттерджи.

Празднование Дня йоги состояло из двух компонентов: массовое занятие йогой на аллее перед памятником Курманжан Датке и культурной программы.

Горожане и гости столицы присоединились к древней физической и духовной практике. Они выполняли упражнения из йоги под руководством опытных инструкторов.

Организаторами мероприятия выступили посольство Индии в Кыргызской Республике и мэрия города Бишкек.

Целью мероприятия является привлечение граждан к здоровому образу жизни и активному отдыху.