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Новый вид растения обнаружили в Казахстане

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Ученые Западно-Казахстанского университета (ЗКУ) им. М. Утемисова обнаружили новый вид растения. Об этом 20 июня 2024 года заявили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в ЗКУ была проведена международная научная экспедиция "Индер-2024". В работе экспедиции приняли участие профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета им. В. Татищева Алексей Лактионов, заведующий лабораторией экспериментальной экологии и акклиматизации растений Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Михаил Князев.

"Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Казахстана и России провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района. Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы... По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.). Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана", говорится в сообщении пресс-службы Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Кроме того, как рассказали в Миннауки Казахстана, впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен еще одним видом – водяным ужом.

"Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой на северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949-1950 годах", говорится в сообщении пресс-службы Министерства науки и высшего образования Казахстана.

В ведомстве отметили, что территория Индерского солянокупольного района представляет высокую ценность для науки и является претендентом для создания новой особо охраняемой природной территории.

"Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана", – добавили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/437885
Теги:
Казахстан
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