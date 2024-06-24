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В Кыргызстане обойдутся без Ротшильдов

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Парламент Кыргызстана разрешил разработку месторождений урана и тория – что это значит для экономики страны в материале "ВЭС -24".

Можно сказать, что в Кыргызстане случилась еще одна серьёзная победа над западными НПО – закон "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике" больше не действует. Правительство и Президент не скрывают того, что "урановая тема" для Кыргызстана больше не политическая, а исключительно прагматическая: стране как воздух нужны деньги. И приводят конкретные расчеты:

С одной стороны, разработка редкоземельных металлов это новые поступления в бюджет (по скромной оценке они составят до $150 миллионов дополнительных поступления), с другой – будут открыты новые рабочие места, которых остро не хватает в Кыргызстане. Пока речь идет о занятости около 1 тысячи граждан – но это, всего лишь предварительные прогнозы, есть вероятность, что мест, как и доходов, будет гораздо больше.

"Трехголовые младенцы и российская угроза"

Но почему же тогда "урановая тема" до сих пор болезненно воспринимается частью кыргызского общества?

- Для Кыргызстана, безусловно, уран и все, что с ним связано, является чрезвычайно политизированной темой,- говорит Игорь Шестаков, руководитель "Центр экспертных инициатив "Ой Ордо", - И такой, она стала с 2019 года, когда было подписано соглашение между правительством России и Кыргызстана о добыче урана на Иссык- Куле. Что удивительно, так это реакция, которая последовала на данное соглашение и она, как раз исходила не от экологов, депутатов, а именно шла со стороны прозападных НПО.

Как говорится, еще не успели высохнуть чернила на принятом решении, а в стране забурлило народное негодование - шли бесконечной чередой митинги, акции протеста, шествия. С одной стороны говорили о предательстве "кыргызских интересов" и "грабительской роли России", с другой – в народ "уходили страшилки". Дескать, люди получат онкологию, флора и фауна в заповедной зоне – невосполнимый ущерб.

Опять-таки, повторюсь у НПО, которые "драли голоса" против соглашения с РФ о разработке урановых месторождений в Кыргызстане не было ни малейшего доказательства, о чем они громко сообщали на своих сборищах.

Сказать, что соглашением с Россией страна получала новую, незнакомую ей отрасль с большими рисками – также глупо и неправдоподобно. Еще во времена СССР в стране успешно работал горнорудный комбинат, то есть, Кыргызстан имел наработанный опыт в сфере добычи редкоземельных металлов. В 90-е годы, вплоть до развала Союза, комбинат успешно перерабатывал сырье, в том числе и из регионов Центральной Азии. Да, были и проблемы, но сказать, что из-за деятельности комбината Кыргызстан нанесен непоправимый вред флоре и фауне – это преувеличение и неправда. К тому же все в Кыргызстане, к примеру, знают о том, что радиационный фон в Иссык-Куле всегда выше нормы…

Я это говорю к тому, что в 2019 году, как только стало известно о соглашении, именно западные голоса стали распространять небылицы о том, что последствия работы на комбинате оказались плачевными для работников и жителей. Чуть ли не "трехголовые младенцы" рождались… Понятно, что весь НПОшный гнев был направлен не столько на возобновление добычи урана, а именно на соглашение правительство республики и РФ. У нас есть районы, где люди самостоятельно занимались добычей редкоземельных металлов, так вот, почему то за этот факт западники не цеплялись – есть же существенная разница или добывать уран промышленным способом, или делать это кустарными методами, подвергая здоровье большому риску.

… В итоге, действующее правительство, я считаю, в 2019 год просто проиграло информационную войну с местными НПО. И позже президент просто ввел мораторий на добычу урана. Тоже самое, можно сказать и о позиции РФ: жителям страны не хватило ни аналитики, ни толковых комментариев, ни, наконец, экономических расчетов: что теряет, а что приобретает страна от такого сотрудничества?

Думаю, что и депутаты ЖК и правительство сейчас учли эти уроки и отлично понимают главное – с людьми надо разговаривать, убеждать и доказывать все преимущества разработки урановых месторождений.

На мой взгляд я вижу, что есть как минимум две проблемы, которые необходимо решать. Первая – в Кыргызстане просто не осталось специалистов, вторая – действующая производственная инфраструктура нуждается в серьезном обновлении.

"Урановым помойкам не место!"

Ну а пока суть, да дело, Кыргызстану сначала надо навести порядок с "урановыми помойками" прежде чем приступить к освоению урановых месторождений. По заявлению замминистра МЧС Азамата Мамбетова, на территории республики находятся 92 хвостохранилища, 60 из них на балансе МЧС. Сейчас завершается рекультивация четырех хвостохранилищ в Каджи-Сае и Мин-Куше, но такими темпами порядок не наведешь.

На помощь пришла Россия, выделив 2 миллиона 141 тысячу 420 рублей на рекультивацию пяти урановых объектов в Кыргызстане. Соглашение между кабмином и российским правительством одобрил комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике. Так, что движение идет в правильном направлении и к "правильному урану".


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URL: https://www.vb.kg/437886
Теги:
Кыргызстан, уран
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