МДС принял участие в форуме "MINEX Центральная Азия"

Перспективы и сценарии устойчивого развития горнодобывающей отрасли стран Центральной Азии обсудили в Бишкеке на 10-м горно-геологическом форуме "MINEX Центральная Азия"

В работе форума приняли участие более 100 компаний и организаций из 22 стран Центральной Азии, Европы, Китая, Северной Америки и Ближнего Востока. Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков выступил модератором 3-й пленарной сессии "Раскрытие минерально-сырьевого потенциала: ведущая роль лидеров горнодобывающей промышленности и международных инвесторов".

В работе сессии приняли участие руководители ведущих горнодобывающих компаний – президент ЗАО "Кумтор Голд Компани" Алмазбек Барыктабасов, генеральный директор ОсОО "KAZ Minerals Bozymchak" Ильяс Тулекеев, генеральный директор ОсОО "Эти Бакыр Терексай" Альп Тогай, председатель правления Chaarat Gold Holdings Ltd. Мартин Андерссон, заместитель председателя правления ОАО "Кыргызалтын" Нарынбек Сатыбалдиев и другие.

На пленарных сессиях рассмотрены перспективы и сценарии устойчивого развития горно-металлургической промышленности Кыргызской Республики, возможности для более экологичных практик в горнодобывающем секторе Центральной Азии, лучшие доступные решения для переработки полезных ископаемых – повышение производительности и устойчивости и другие темы.

В рамках второго дня состоялось четыре пленарных заседания, в которых принимали участие представители иностранных кампаний из Швеции, Англии, Казахстана. Участники отметили сходство между горнодобывающей промышленностью Швеции и Кыргызстана. На сессии с участием компаний из Великобритании много говорилось о геологоразведочных работах. Отмечено, что на изучение потенциала одного объекта в некоторых случаях уходит от 12 до 16 лет.

На технической сессии была представлена информация о современном оборудовании в геологической отрасли. Кроме того, прошли встречи короткого формата с участием геологической службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Состоялись также встречи в узком кругу между различными кампаниями и инвесторами. В течение форума заслушано 57 докладов, проведено восемь пленарных заседаний, подписано восемь соглашений о сотрудничестве.

В рамках форума глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с представителями ряда международных компаний. В частности, с представителем британской компании Concrete Canvas Ltd Дарреном Хьюзом рассмотрены вопросы инвестиций в совместный завод по производству бетонного полотна в Кыргызстане.

Вопросы расширения сотрудничества глава кабмина обсудил также с Тимом Лаксом, управляющим директором британской компании SRK Consulting, с Марку Терасвасара, президентом финской компании Metso, мировым лидером в области технологий устойчивого развития в переработке полезных ископаемых и металлургии.

С управляющим директором и партнером международной консалтинговой компании Boston Consulting Group Андреем Навицким рассмотрена необходимость разработки стратегии, которая выведет вперед горнорудную отрасль Кыргызстана. С руководством компании Chaarat Gold Holdings Limited обсудили перспективы развития предприятия и дальнейшие планы по разработке золоторудного месторождения Чаарат.

Завершилось мероприятие презентацией инвестиционных проектов.