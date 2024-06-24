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Президент КР выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с террористическим актом в Дагестане.

Желаю стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии.

Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского Правительства по обеспечению своей национальной безопасности", - говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента.

Следственный комитет завел дело о теракте - ст. 205 Уголовного кодекса. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий уже завершена - ликвидированы шесть боевиков. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.


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URL: https://www.vb.kg/437891
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, президент, Россия, соболезнование, теракт
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