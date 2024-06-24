Раннее утро 22 июня 1941 года - день, который навсегда запечатлелся в памяти миллионов людей. Тогда нацистская Германия неожиданно напала на Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне, унесшей жизни десятков миллионов советских граждан.

Атака началась без объявления войны ранним утром. Немецкие авиация и артиллерия наносили удары по советским городам, железным дорогам, аэродромам, военно-морским базам и другим объектам.

Для всех жителей СССР этот день разделил жизнь на до и после. Эта война разлучила семьи, разрушила мечты и отняла мир у людей. Накануне, 21 июня, во многих учебных заведениях страны проходили выпускные вечера, и вчерашние школьники и студенты отправились на фронт сразу после праздника.

Страшные годы войны, длившейся четыре года и только в мае 1945 года увенчавшейся безоговорочной Победой, кыргызстанцы и россияне, бывшие на тот момент гражданами одной большой стран, пережили вместе. Советские люди плечом к плечу становились на защиту своей Родины от фашизма.

И если День Победы - это праздник со слезами на глазах, когда потомки людей, заплативших высокую цену за освобождение от нацизма не только своей страны, но и всей Европы, да и мира в целом, то 22 июня - это День памяти и скорби. В этот день люди собираются вместе в День памяти и скорби, чтобы почтить огромное число жертв тех страшных событий.

Великая Отечественная война была борьбой эпических масштабов, сопровождавшейся огромными страданиями и невероятными актами героизма. Десятки миллионов людей погибли, семьи были разрушены, а целые города превращены в руины. Тем не менее, благодаря несгибаемому духу и храбрости наших дедов и бабушек Советский Союз не только выжил, но и вышел победителем. И в этой общей истории Россия и Кыргызстан по сей день находят точки соприкосновения, объединенные уважением и почтением к тем, кто сражался и погиб, чтобы обеспечить будущее, свободное от фашистского порабощения.

Сегодня, когда мы чтим память тех, кто погиб, нужно также проявлять бдительность в отношении попыток переписать эту важнейшую главу нашей истории. Коллективный Запад сегодня предпринимает согласованные усилия по искажению событий Второй мировой войны, преуменьшению решающей роли, которую сыграл Советский Союз, и перекладыванию вины на ту самую нацию, которая приняла на себя основную тяжесть нацистского натиска.

Более того, стремление Запада принизить вклад Советского Союза в победу над фашизмом проявляются в их выборочной практике празднования. Недавнее решение не приглашать Россию на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии является ярким примером того, как реализуется циничный план западников по переписыванию исторических фактов. А ведь подобные действия оскорбляют память миллионов людей, которые сражались и погибли за освобождение Европы.

"День памяти очень важен, особенно сегодня, когда мы видим, как в мире происходит подмена понятий, искажение истории. Именно поэтому нам важно помнить. Эта память позволяет нам выстраивать наше будущее, совершать меньше ошибок, потому что мы знаем к чему это может привести", - говорит экс-депутат Евгения Строкова.

Сегодня мы видим, что Россия и Кыргызстан решительно выступают против любого рода фальсификаций в отношении нашей общей истории. Наши государства твердо стоят на приверженности сохранению правды о нашем общем прошлом.

Но помнить важно не только взрослому поколению, но, в первую очередь, молодежи. Именно на молодое поколение сегодня направлена западная пропаганда, призванная переиначить великое прошлое советских людей, заставить народы бывшего СССР забыть о подвиге своих предков или, по крайней мере, изменить отношение к нему.

"Сегодняшняя философия молодых людей - "есть я и мир крутится вокруг меня". И таких индивидуумов очень много. Но если бы во времена 40-х годов все были бы только "про себя", то и мир был бы сегодня другим. Напротив, наши предки показали свою самоотверженность, преданность общему делу, способность самопожертвованию и т.д. Способны ли мы сейчас к такому, а наша молодежь? Не думаю. Поэтому нам важно воспитать это в них, тем более сейчас, когда наш мир так хрупок", - продолжила Строкова.

Действительно, когда на военно-патриотических праздниках звучали поздравления: "Миру мир!" или "За мирное небо над землей!", находятся те, для кого эти слова ничего не значат. И понятно почему: всем нам посчастливилось не знать другого, мы получили безоблачное настоящее благодаря невероятным усилиям, страданиям и боли наших дедов, которые бились с фашизмом до последнего. Для тех, кто понимает это, пренебрежение к подвигу предков и, тем более, высказывания вроде "Нужно было проиграть, жили бы сейчас как в Германии", звучат просто кощунственно.

"А еще сейчас часто говорят: "Мы едем в Германию, Европу ради детей". Именно ради детей туда, на мой взгляд, как раз ехать и не нужно. Все эти разговоры на мой взгляд, от непонимания, от незнания. От этого пресловутого "Я". Хорошо, когда человек - личность, но множество этих "Я" должны уметь объединяться в "Мы", иначе невозможно противостоять тому, что происходит", - заключила экс-депутат.

Именно поэтому, события 22 июня 1941 года, последовавших за ними мучительные годы и выкованная в огне войны Победа не должны быть забыты. Важно помнить эту историческую правду и бороться с попытками уничтожить наше прошлое.

День памяти и скорби - это не только время почтить память тех, кто отдал свои жизни, но и призыв к действию, направленному на защиту целостности общей истории. Нельзя забывать о мужестве и стойкости тех, кто был до нас. Их наследие является свидетельством силы единства и стойкого духа сопротивления угнетению. И лучшее подтверждение нашей приверженности сохранению истины и обеспечению того, чтобы эти жестокие уроки прошлого вели нас к будущему, в котором царят мир и справедливость, - это память.