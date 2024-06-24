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Президент направил обращение к делегатам 10-го собрания Ассамблеи народа КР

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 24 июня, направил обращение к делегатам 10-го собрания Ассамблеи народа Кыргызстана и поздравил их с 30-летием Ассамблеи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, мероприятие, посвященное 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, состоялось в государственной резиденции "Ала-Арча".

Обращение главы государства участникам собрания зачитал Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

Он отметил, что сегодня более ста различных этнических групп составляют народ страны и вместе радуются успехам Кыргызстана, преодолевая трудности переходных периодов, живут в мире, дружбе и единстве, рука об руку на священной земле Ала-Тоо.

"Эти ценности не только живут в наших сердцах, но и закреплены в наших законах, начиная с Конституции, где четко прописано, что каждый гражданин Кыргызской Республики, независимо от этнической принадлежности, религии, региона и социального статуса, обладает равными правами и обязанностями", - говорится в обращении Главы государства.

Кроме того, отмечается, что сегодня наша страна уверенно идет по пути развития.

"За почти четыре года мы смогли восстановить систему государственного управления, продемонстрировали решимость в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, значительно увеличили доходы и достигли экономического роста благодаря нашим совместным усилиям. Конечно, это только начало. Я твердо верю, что при многообразии, единстве и дружбе народа Кыргызстан станет процветающей страной!" - отмечено в обращении.

Ассамблея народа Кыргызстана была организована на первом курултае народа Кыргызстана в 1994 году и с тех пор вносит свой вклад в укрепление единства народа, развитие межэтнических отношений и формирование гражданского равенства.

"С момента вступления в должность Президента я издал указы, направленные на усиление государственной политики в области межэтнических отношений. Учитывая роль Ассамблеи народа Кыргызстана в обеспечении единства и социальной интеграции, я подписал указ "О повышении статуса и роли совета Ассамблеи народа Кыргызстана", предоставив ему статус консультативно-совещательного органа при Президенте Кыргызской Республики.

Кроме того, утверждена концепция развития гражданской идентичности "Кыргыз жараны" на 2021–2026 годы. Сегодня ведется значительная работа по формированию общей гражданской идентичности через эту концепцию", - говорится в обращении.

"Сегодня деятельность Ассамблеи поддерживается на государственном уровне. Созданы условия для сохранения и развития родных языков, культуры и традиций этнических сообществ, проживающих в Кыргызской Республике. В то же время русский язык продолжает играть важную роль как официальный язык. Как говорится: "Сколько языков знаешь - столько раз ты человек". Через язык мы не только говорим, но и обогащаемся духовно и культурно. Необходимо содействовать формированию гражданина Кыргызстана, свободно владеющего государственным, родным, официальным и иностранными языками, и развивать многоязычное образование, что является требованием нашего времени", - указано в обращении.

Кроме того, в обращении Президента Садыра Жапарова внимание уделено необходимости повышения статуса Ассамблеи народа Кыргызстана, учитывая её роль в укреплении единства народа и межэтнических отношений.

Далее Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов вручил государственные награды.

Так, за значительный вклад в развитие дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами в Кыргызской Республике, а также в связи с празднованием 30-летия Ассамблеи народа Кыргызстана награждены:

орденом "Достук":

Асылбаева Гюльшат Кадыровна – председатель Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции, почетный председатель общественного объединения "Ассоциация казахов Кыргызстана" Ассамблеи народа Кыргызстана;

Дурсунов Атамша Латифович – председатель общественного объединения турецкой диаспоры Кыргызской Республики "Ахыска" Ассамблеи народа Кыргызстана;

Сабиров Равшанбек Азатович – заместитель председателя совета Ассамблеи народа Кыргызстана, президента общественного объединения таджиков Кыргызской Республики имени Рудаки Ассамблеи народа Кыргызстана;

медалью "Данк"

Степанюк Александр Владимирович – председатель ревизионной комиссии Ассамблеи народа Кыргызстана, учредитель и экс-председатель общественного объединения Кыргызской Республики "Русский культурный центр "Гармония" Ассамблеи народа Кыргызстана;

почетным званием "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики":

Ахмедов Бегижан Махмудович – общественный деятель, писатель, заместитель председателя Узбекского национального культурного центра;

Шидакова Зухра Хажымухамутовна – заместитель председателя совета Ассамблеи народа Кыргызстана, президент общественного объединения "Международная ассоциация карачаевцев "Ата-Джурт" Ассамблеи народа Кыргызстана;

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Кузьменко Сергей Иванович – первый заместитель председателя совета общественного объединения "Украинское общество Кыргызской Республики "Берегиня" Ассамблеи народа Кыргызстана;

Муратов Равиль Рустамович – член общественного объединения "Татаро-башкирский культурный центр "Туган Тел" Ассамблеи народа Кыргызстана, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ПромВентиляция";

Наумова Мария Анатольевна – педагог по кыргызским национальным инструментам и кыргызской культуре "Международной школы Билимкана" филиала общественного фонда "Билимкана";

Ташматова Лариса Тодоровна – председатель общественного объединения болгар "Възраждане" Ассамблеи народа Кыргызстана.


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Теги:
президент, Ассамблея народа Кыргызстана, поздравление, Садыр Жапаров
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