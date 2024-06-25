"После событий в "Крокус Сити" кыргызстанцев ограничения в РФ не коснутся"

После трагических событий в "Крокус Сити" во многих российских регионах принято решение не допускать иностранных трудовых мигрантов в некоторые сферы экономической деятельности – торговля, транспортная сфера и т.д. Однако, кыргызстанцев эти ограничения не коснутся, заявил главный специалист управления по подготовке решений по вопросам МТСОМ КР Эркинбек Каримов. Об этом чиновник рассказал в рамках круглого стола: "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

По его словам, меры затронут тех работников, которые работают по патенту, т.е. они не касаются трудящихся стран ЕАЭС. Т.е. граждан Кыргызстана вводимые ограничения не затрагивают.

Представитель Минтруда также напомнил, что Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. обеспечивает единый рынок труда.

- Если говорить о плюсах, можно отметить, что для наших граждан срок пребывания определяется временем трудового договора, отмена экзамена на знание русского языка, истории и законодательства РФ, признание документов об образовании, что способствует более упрощенному трудоустройству и комфортному пребыванию наших граждан на территории России. Логично, что мы делаем акцент именно на Российской Федерации, потому что большинство граждан нашей республики осуществляют трудовую деятельность именно на территории России. На сегодняшний день, по официальным данным МИД КР, число наших граждан в РФ составляет 411 тыс. 296 человек, по Республике Беларусь – это 900 человек, Казахстан – 65 тыс. человек, и по Армении – данных нет.

Мы не раз выступали с инициативой о придании особого статуса трудящимся стран ЕАЭС, потому что Кыргызстан является страной, где русский язык имеет официальный статус, закрепленный в Конституции, и мы всегда открыто озвучиваем, что блага и преференции, существующие в евразийском интеграционном объединении, должны быть в полной мере доступны нашим гражданам. Это наша позиция, и мы о ней открыто заявляем, и надеемся, что с российской стороны будет содействие в решении определенных проблем.

Я бы также хотел отметить, что трудящиеся и члены их семей имеют право на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, защиту собственности. Эти права соблюдаются. Это положительный фактор членства Кыргызстана в евразийском интеграционном объединении. Если для иностранных граждан налогообложение осуществляется по ставке 30%, то для трудящихся стран ЕАЭС оно составляет 13%. Также положительным моментом и большим достижением союза является соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся. Это защищает и мотивирует наших граждан, которые осуществляют трудовую деятельность. Реализация пунктов соглашения идет не без проблем, конечно, но хорошо, что оно подписано.

Однако правоприменительная практика ЕАЭС показала, что трудящиеся и члены их семей до сих пор продолжают сталкиваться и с определенными проблемами, как миграционного, так и социального характера. Я бы хотел остановиться на этих проблемах, с которыми как раз работает Минтруда, соцобеспечения и миграции КР совместно с ЕЭК.

Несмотря на то, что в прошлом году были внесены изменения в Закон РФ о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в части самостоятельной постановки на миграционный учет, у наших граждан, к сожалению, сохраняются трудности с регистрацией, потому что там регулярно происходят сбои по системе. Нам постоянно поступают жалобы по этому поводу.

Вторая проблема касается обязательного медицинского страхования членов семей наших трудящихся. Кыргызстан со своей стороны полностью выполнил задачи по обеспечению медицинского страхования всех граждан ЕАЭС, которые осуществляют трудовую деятельность на территории нашей республики. Но к сожалению, этот вопрос пока не решается в отношении наших граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в России, - отметил Э. Каримов.

Более подробно о проблеме медицинского страхования рассказал эксперт по миграционным вопросам – экс-руководитель представительства Госслужбы миграции КР в России Майрамбек Бейшенов.

- Проблематика в части медицинского страхования такова, что в 2017 году в рамках ЕАЭС право на ОМС было предоставлено только трудящимся, т.е. обязательное медицинское страхование не распространяется на членов семьи – супругов и детей. И они либо вынуждены брать добровольную страховку, либо остаются вообще без доступа к медицинским услугам. И эта проблема не решается уже на протяжении семи лет.

Я как бывший сотрудник госслужбы по миграции могу сказать, что мы долгие годы добивались упрощения регистрации наших граждан, обеспечения страхования для членов семей наших трудящихся и упрощения подходов при правонарушениях, касающихся процедур выдворения, депортации и т.п., которые ведут к включению наших граждан в "черные списки". Мы призывали провести эти вопросы через ЕЭК, но они по-прежнему остаются проблематичными и острыми.

А тот факт, что гражданин может зарегистрироваться через портал "Госуслуги", на что обратил внимание представитель Минтруда, проблему не снимает. Человек отправляет заявку на "Госуслуги", но если портал не получит разрешения владельца квартиры, то регистрацию наш гражданин не получит. Через интернет, конечно, проще – отправил уведомление, что проживаешь по такому-то адресу, и все. Но сама процедура постановки на миграционный учет в российском законодательстве – что регистрация проводится по месту фактического проживания – не изменилась. В этом и есть проблема. Они получают регистрацию по месту пребывания, а не по месту фактического проживания. Там незначительная норма, которую мы просили заменить российскую сторону, но пока ситуация не меняется, - констатировал спикер.

Экс-депутат ЖК КР, общественный деятель Евгения Строкова выразила мнение, что Кыргызстан также должен поставить вопрос, чтобы иностранцы покупали медицинскую страховку.

- Кыргызстан не правильно поступает по отношению к своему бюджету. У нас очень маленькие отчисления на ФОМС – раньше было 2%, сейчас чуть больше. Я думаю, что нам нужно тоже требовать с иностранцев, чтобы они покупали медицинский полис. Я понимаю наших партнеров по ЕАЭС. Когда человек работает и делает отчисления, а потом идет лечиться – это понятно, но когда его страховкой пользуются члены семьи, то это ложится бременем на бюджет государства. Поэтому я думаю, нам нужно взять с них пример и не бесплатно лечить иностранных граждан. Будучи депутатом, я занималась этими вопросами, и могу сказать, что в этом направлении у нас большая брешь. Здравоохранение требует увеличения финансирования, поэтому нужно посмотреть на эту проблему с другой стороны, - пояснила спикер.