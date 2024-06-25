Михаил Петров: Пока финансы не движутся, экономика мертва

Ситуация в банковском секторе Кыргызстана является наболевшей проблемой. Такое мнение на круглом столе "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана" высказал президент товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаил Петров. По его словам, то, что сегодня происходит в данной сфере, следует расценивать как "тихий саботаж".

- Политика Нацбанка настроена только на сохранение некой стабильности, больше никаких функций НБКР не выполняет – сам не занимается продвижением экспорта, и коммерческие банки, находящиеся под его контролем, не стимулирует.

Что сейчас делают наши банки? Они все сели под систему "комплаенс", которую я считаю диверсионной. Я работаю с сетью брокеров, и что касается платежей, то если раньше один из пяти браковали по каким-то причинам, то сейчас бракуют все. Доходит до абсурда – люди получили товар, он принят, растаможен, прошел все таможенные очистки, а за него не получается заплатить. Потому что их не пропускает система "комплаенс". У меня есть знакомые предприниматели, которые возят автозапчасти. И они сейчас столкнулись с ситуацией, когда из-за подшипников – а любой подшипник является товаром двойного назначения – останавливают всю партию из 250 наименований, и платеж просто застревает.

В итоге что произойдет? Поставщик объявит компанию мошенником, ее руководитель сядет в тюрьму. А все потому, что банк, где лежат деньги компании, отказывается осуществлять переводы по многократным платежным поручениям. А корень зла закопан в маленьком протоколе, который изначально был введен, как антитеррористический. Дальше его раздули, ввели огромное количество позиций, которые уже в инструкции для комбанков обозначил Нацбанк. Все это привело к этой абсурдной ситуации, как говорится, вместе с водой выплеснули и ребенка. Фактически сегодня наша банковская система полностью парализована. И другой альтернативной системы нет. И государство в этом плане вообще не суетится. Такое ощущение, что это никому не нужно. И когда нам рассказывают о большом росте ВВП, то мы должны понимать, что при таких подходах, это очень скоро закончится.

Блокировка РКЦ (расчетно-клиринговый центр) Московской биржи – это продолжение всей этой истории только в больших масштабах. Там запущен тот же самый протокол по экономическому удушению системы. А концы всегда ведут к лондонским руководителям. Она заблокируют доллар США и евро, сегодня стало известно, что заблокирован гонконгский доллар, следом пойдет и фунт стерлинг. Т.к. вся система SWIFT контролируется этими же людьми, скоро проходить не будут даже юани, т.к. основная масса китайской валюты – 98% – двигается по SWIFT, и только 2 банка в Китае пользуются другой системой.

Если говорить про систему взаиморасчетов в рамках ЕАЭС, то ее пока не существует. Фактического инструмента, как не было, так и нет. Чтобы система заработала, все сотни банков, которые есть в странах нашего союза, должны зайти в нее. Например, SWIFT продает одну акцию банку, и банк становится участником системы, получая коды доступа и т.д. Систему расчетов в ЕАЭС нужно доводить до ума, сделать ее доступной и комфортной.

Вот реальная ситуация. А мы тут говорим о каком-то мифическом экономическом развитии. Пока финансы не движутся, экономика мертва, - констатировал М. Петров.

Круглый стол был организован ,Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".