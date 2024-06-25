Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших на играх стран БРИКС

Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в общекомандном зачете игр БРИКС-2024. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

По ее данным, Кыргызстан на играх представляли более 100 спортсменов по 14 видам спорта.

"Всего в копилке Кыргызстана 51 медаль - 2 золотые, 11 серебряных и 38 бронзовых. В общекомандном зачете отечественная сборная заняла 9 место", - говорится в сообщении.

Напомним, спортивные игры стран БРИКС в этом году проходили в Казани (Татарстан). В соревнованиях приняли участие 4 тыс. 751 спортсмен из 90 стран