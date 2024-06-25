В АУЦА открылся "Мейкерспейс" для разработки инновационных продуктов

В Американском университете Центральной Азии состоялось торжественное открытие учебно-конструкторского центра "Мейкерспейс АУЦА", частично финансируемого правительством США. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в КР.

По ее данным, студенты и другие члены общества могут использовать высокотехнологичное оборудование в новом центре для разработки и производства прототипов инновационных продуктов. Программа "Американские школы и больницы за рубежом" (ASHA) при Агентстве США по международному развитию (USAID), Колледж Бард и Американский университет в Центральной Азии совместно профинансировали строительство "Мейкерспейс АУЦА".

В церемонии открытия приняли участие председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и президент Национальной академии наук Канат Абдрахматов. Мейкерспейс – это творческое пространство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, включая 3D-принтеры, лазерные станки, комплекты робототехники и швейное оборудование. Центр будет открыт для студентов и преподавателей АУЦА, а также для ученых, инженеров, начинающих предпринимателей и разработчиков со всего Кыргызстана. Они смогут использовать Мейкерспейс для обучения, обмена идеями, создания прототипов и привлечения инвесторов.

"Мейкерспейс - это место, где технологии становятся доступными для всех, а инновационные проекты воплощаются в реальность. В Кыргызстане много творческих и прогрессивных людей, которым такое пространство крайне необходимо, как возможность самореализоваться и приносить пользу обществу", - сказал Акылбек Жапаров.