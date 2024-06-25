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Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Брюссель

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 24 июня, с рабочим визитом прибыл в Брюссель (Королевство Бельгия). Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главу государства встретил заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Люк Девинье.

Напомним, что в рамках визита Садыр Жапаров встретится с Королем Бельгии Филиппом. В тот же день состоится официальная встреча президента Кыргызстана с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, а также подписание двусторонних совместных документов.


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URL: https://www.vb.kg/437912
Теги:
Бельгия, Европейский союз, Кыргызстан, ОБСЕ, Садыр Жапаров
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