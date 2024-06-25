Райымбеку Матраимову продлили срок ареста до 26 августа

Суд продлил срок ареста экс-заместителю председателя Государственной таможенной службы КР Райымбеку Матраимову.

Как сообщили в пресс-службе суда, постановлением Первомайского районного суда от 24 июня 2024 года ходатайство следователя ГСУ ГКНБ КР удовлетворено.

Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого продлен на срок следствия, то есть до 26 августа 2024 года.

Ранее ГКНБ сообщал, что Р. Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений, предусмотренных ст. 169 (незаконное лишение свободы) и ст. 222 (легализация (отмывание) преступных доходов).

Задержание произвели 25 марта на территории Азербайджана во взаимодействии со спецслужбами. Также вместе с ним задержаны и доставлены на территорию Кыргызстана его братья: Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов.

В сообщении спецслужб говорилось, что Р. Матраимов имел близкую связь с ликвидированным "вором в законе" К. Асанбеком (Камчы Кольбаевым) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей.

Источник: Кабар