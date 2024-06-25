Погода
$ 86.53 - 87.27
€ 92.53 - 93.52

Бакытбек Кадыралиев: Сердечная недостаточность - это не приговор!

202  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Общеизвестно, что недостаток донорских органов обуславливает ограниченное количество этого вида оперативного лечения при сердечной недостаточности. Но несмотря на это, надежда и желание жить никогда не угасает в людях.

Нашему соотечественнику, а именно заведующему отделением по координации донорства органов и тканей человека в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистый хирургии" имени С.Г.Суханова" в Перми (Российская Федерация), доктору медицинских наук Бакытбеку Кадыралиеву вместе с коллегами удалось успешно имплантировать вспомогательное механическое устройство левого желудочка ( LVAD) больному с тяжелой хронической сердечной недостаточностью.

"На сегодняшний день хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из значимых проблем здравоохранения во многих странах мира, в том числе и в Кыргызстане. Рост заболеваемости сердечно-сосудистой системы увеличился в 5-7 раз. Трансплантация сердца была бы одним из наилучших и эффективных вариантов лечения пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, не поддающейся медикаментозной терапии. Здесь в Перми в прошлом году мы успешно впервые провели операцию по пересадке сердца, но так как количество донорских органов ограничено, мы и нашли альтернативное решение.

То есть трансплантация сердца доступна не каждому пациенту с хронической сердечной недостаточностью с из-за ограниченного количества доноров сердца. Это увеличивает риск смерти пациентов во время ожидания пересадки сердца. Сегодня, как я уже говорил, найдено альтернативное решение - имплантация искусственных желудочков сердца, которое занимает особое уникальное место и деятельности ФЦССХ им. С.Г. Суханова", - рассказал Бакытбек Кадыралиев.

Наш соотечественник планирует таким образом помочь кыргызстанцам, которые страдают сердечной недостаточностью и которые долгое время ждут донорского сердца.

"Так как трансплантация сердца требует больше времени и организационных моментов, то мы предлагаем более быстрое альтернативное решение. Граждане Кыргызстана могут обращаться к нам. Хотелось бы также надеяться, что правительство Кыргызстана поддержит нас", - добавил он.

Для справки: Левый искусственный желудочек сердца (англ. LVAD - Left Ventricular Assist Device) - способствует нормальному функционированию сердца, продлевает жизнь и улучшает качество жизни для людей с прогрессирующей сердечной недостаточностью.

LVAD используются по 3 основным причинам:

- Позволяет сердцу "отдохнуть", чтобы оно могло восстановить ряд своих функций. У пациентов, у которых наблюдается улучшение состояния, устройство может быть извлечено, а трансплантация может и вовсе не понадобиться. В таких случаях LVAD используется в качестве переходного этапа к выздоровлению.

- Обеспечивают механическую поддержку кровообращения в течение нескольких лет. Обычно это вариант для пациентов, состояние сердца которых слишком тяжелое, чтобы перенести пересадку. В этом случае LVAD имплантируется в качестве конечной целевой терапии.

-Они поддерживают жизнедеятельность пациентов до момента трансплантации донорского органа. В этом случае LVAD используется в качестве промежуточного решения в ожидании трансплантации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437918
Теги:
Россия, Кыргызстан, врачи, кардиология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  