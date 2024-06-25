Бакытбек Кадыралиев: Сердечная недостаточность - это не приговор!

Общеизвестно, что недостаток донорских органов обуславливает ограниченное количество этого вида оперативного лечения при сердечной недостаточности. Но несмотря на это, надежда и желание жить никогда не угасает в людях.

Нашему соотечественнику, а именно заведующему отделением по координации донорства органов и тканей человека в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистый хирургии" имени С.Г.Суханова" в Перми (Российская Федерация), доктору медицинских наук Бакытбеку Кадыралиеву вместе с коллегами удалось успешно имплантировать вспомогательное механическое устройство левого желудочка ( LVAD) больному с тяжелой хронической сердечной недостаточностью.

"На сегодняшний день хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из значимых проблем здравоохранения во многих странах мира, в том числе и в Кыргызстане. Рост заболеваемости сердечно-сосудистой системы увеличился в 5-7 раз. Трансплантация сердца была бы одним из наилучших и эффективных вариантов лечения пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, не поддающейся медикаментозной терапии. Здесь в Перми в прошлом году мы успешно впервые провели операцию по пересадке сердца, но так как количество донорских органов ограничено, мы и нашли альтернативное решение.

То есть трансплантация сердца доступна не каждому пациенту с хронической сердечной недостаточностью с из-за ограниченного количества доноров сердца. Это увеличивает риск смерти пациентов во время ожидания пересадки сердца. Сегодня, как я уже говорил, найдено альтернативное решение - имплантация искусственных желудочков сердца, которое занимает особое уникальное место и деятельности ФЦССХ им. С.Г. Суханова", - рассказал Бакытбек Кадыралиев.

Наш соотечественник планирует таким образом помочь кыргызстанцам, которые страдают сердечной недостаточностью и которые долгое время ждут донорского сердца.

"Так как трансплантация сердца требует больше времени и организационных моментов, то мы предлагаем более быстрое альтернативное решение. Граждане Кыргызстана могут обращаться к нам. Хотелось бы также надеяться, что правительство Кыргызстана поддержит нас", - добавил он.

Для справки: Левый искусственный желудочек сердца (англ. LVAD - Left Ventricular Assist Device) - способствует нормальному функционированию сердца, продлевает жизнь и улучшает качество жизни для людей с прогрессирующей сердечной недостаточностью.

LVAD используются по 3 основным причинам:

- Позволяет сердцу "отдохнуть", чтобы оно могло восстановить ряд своих функций. У пациентов, у которых наблюдается улучшение состояния, устройство может быть извлечено, а трансплантация может и вовсе не понадобиться. В таких случаях LVAD используется в качестве переходного этапа к выздоровлению.

- Обеспечивают механическую поддержку кровообращения в течение нескольких лет. Обычно это вариант для пациентов, состояние сердца которых слишком тяжелое, чтобы перенести пересадку. В этом случае LVAD имплантируется в качестве конечной целевой терапии.

-Они поддерживают жизнедеятельность пациентов до момента трансплантации донорского органа. В этом случае LVAD используется в качестве промежуточного решения в ожидании трансплантации.