Садыр Жапаров в Брюсселе встретился с Королем Бельгии Филиппом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 июня в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с королем Филиппом.

В ходе встречи, которая прошла в формате тет-а-тет, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Бельгией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями в вопросах экономического сотрудничества между двумя странами, а также обозначен ряд перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Бельгией.

По итогам встречи Президент Садыр Жапаров пригласил Короля Филиппа посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время.