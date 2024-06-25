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Садыр Жапаров в Брюсселе встретился с Королем Бельгии Филиппом

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 июня в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с королем Филиппом.

В ходе встречи, которая прошла в формате тет-а-тет, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Бельгией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями в вопросах экономического сотрудничества между двумя странами, а также обозначен ряд перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Бельгией.

По итогам встречи Президент Садыр Жапаров пригласил Короля Филиппа посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время.


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URL: https://www.vb.kg/437919
Теги:
Бельгия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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